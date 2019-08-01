寶格麗台灣首間形象概念店開幕 情歌天后梁靜茹力挺

2019-08-01 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）位於新光三越百貨A4館的據點，重新改裝，由知名設計師Peter Marino操刀，與羅馬總店同步，成為全台第一家形象概念店。因此，開幕時找來情歌天后的梁靜茹站台，身為品牌粉絲的她還自招「每一年都會買寶格麗的產品」。

睽違7年才推出新音樂作品的梁靜茹，受邀替寶格麗全新形象概念店開幕剪綵，她透露自己本來就很喜歡寶格麗的產品，不管是耳環、項鍊還是包包都買過一輪，不僅自用還會送人。十多年前就從皮夾開始買起，已經算不出買過多少件，梁靜茹說「因為我每一年都會買」。而且覺得品質很好，可以傳家，「等到我兒子交女朋友時，就可以給他了」。問到梁靜茹在買寶格麗的預算時，她則透露「我雙子座購物都比較隨興，常都是在店上或雜誌上看到，覺得合適就會入手」，大致上有鑽石的首飾在百萬元左右，都是還能接受的範圍。

而在開幕活動上，梁靜茹以紅色斜肩禮服現身，問說逛完一圈是否有想要下手的新品？梁靜茹覺得自己身上配戴價值約1,350萬元Serpenti系列頂級鑽石項鍊很美，於是「預約15年後再入手這條，來參加我兒子的婚禮」。面對即將到來的七夕情人節，她則祝福大家，因為當天都在工作，跟老公兩人並沒有特別的計畫，直說「我都在唱情歌，要先照顧歌迷」。