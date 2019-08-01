寶格麗台灣首間形象概念店開幕 情歌天后梁靜茹力挺
義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）位於新光三越百貨A4館的據點，重新改裝，由知名設計師Peter Marino操刀，與羅馬總店同步，成為全台第一家形象概念店。因此，開幕時找來情歌天后的梁靜茹站台，身為品牌粉絲的她還自招「每一年都會買寶格麗的產品」。
睽違7年才推出新音樂作品的梁靜茹，受邀替寶格麗全新形象概念店開幕剪綵，她透露自己本來就很喜歡寶格麗的產品，不管是耳環、項鍊還是包包都買過一輪，不僅自用還會送人。十多年前就從皮夾開始買起，已經算不出買過多少件，梁靜茹說「因為我每一年都會買」。而且覺得品質很好，可以傳家，「等到我兒子交女朋友時，就可以給他了」。問到梁靜茹在買寶格麗的預算時，她則透露「我雙子座購物都比較隨興，常都是在店上或雜誌上看到，覺得合適就會入手」，大致上有鑽石的首飾在百萬元左右，都是還能接受的範圍。
而在開幕活動上，梁靜茹以紅色斜肩禮服現身，問說逛完一圈是否有想要下手的新品？梁靜茹覺得自己身上配戴價值約1,350萬元Serpenti系列頂級鑽石項鍊很美，於是「預約15年後再入手這條，來參加我兒子的婚禮」。面對即將到來的七夕情人節，她則祝福大家，因為當天都在工作，跟老公兩人並沒有特別的計畫，直說「我都在唱情歌，要先照顧歌迷」。
寶格麗位於新光三越百貨A4館的全新形象概念店，佔地約33坪，以羅馬這座城市為靈感，採用常見的大理石材質，呈現經典的幾何造型。青銅打造的窗櫺受到羅馬萬神殿地磚的啟發，而且在店門口地板嵌入象徵品牌的八芒星紅色斑岩圖騰，意味條條大路通羅馬，再次體現與發源地的連結。另外寶格麗也因應夏季到來，換上以電影為主題的設計的櫥窗設計，陳列描繪了五〇年代的復古畫風海報。為了全新形象概念店開幕，寶格麗也推出了限定販售的Serpenti Forever黑金色蟒蛇皮水桶包，以Fil Coupe手工剪絨織法製成包身，數量十分稀少。
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