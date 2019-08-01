今夏最萌冰品！ COLD STONE「雲朵跳跳」涼一波

2019-08-01 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



今年夏天實在太熱了！隨著體感溫度不斷飆升，一定要吃冰來擊退酷暑。COLD STONE夏季第二彈持續推出新品，8月2日起推「雲朵跳跳」、「芒戀仲夏」兩款造型可愛、討喜登場。還有台灣櫻桃小丸子專門店也推出夏日風限量款冰棒，搭配獨家櫻桃小丸子圖案冰棒紙托，讓嘴巴和眼睛都瞬間消暑了。

COLD STONE看準炙熱夏季，特別以冰品視覺即達沁涼感的開發理念，首次推出「彈珠汽水風味雪貝」完美呈現清爽口感，以漸層混搭彈珠汽水風味雪貝的「藍」及香奶冰淇淋的「白」色系，「雲朵跳跳」帶來清爽消暑的天空藍，每杯還灑上跳跳糖、芒果寒天晶球增添口感；另外「芒戀仲夏」則是把愛文芒果、情人果創意入冰，每一口都吃的到香甜果肉、Q彈晶球。配合新品登場COLD STONE祭出「夏季新品活動」凡於8月2日至8月4日，3天期間享中杯以上冰淇淋享「第二杯50元」優惠。