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今夏最萌冰品！ COLD STONE「雲朵跳跳」涼一波

2019-08-01 15:41聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

今年夏天實在太熱了！隨著體感溫度不斷飆升，一定要吃冰來擊退酷暑。COLD STONE夏季第二彈持續推出新品，8月2日起推「雲朵跳跳」、「芒戀仲夏」兩款造型可愛、討喜登場。還有台灣櫻桃小丸子專門店也推出夏日風限量款冰棒，搭配獨家櫻桃小丸子圖案冰棒紙托，讓嘴巴和眼睛都瞬間消暑了。

COLD STONE看準炙熱夏季，特別以冰品視覺即達沁涼感的開發理念，首次推出「彈珠汽水風味雪貝」完美呈現清爽口感，以漸層混搭彈珠汽水風味雪貝的「藍」及香奶冰淇淋的「白」色系，「雲朵跳跳」帶來清爽消暑的天空藍，每杯還灑上跳跳糖、芒果寒天晶球增添口感；另外「芒戀仲夏」則是把愛文芒果、情人果創意入冰，每一口都吃的到香甜果肉、Q彈晶球。配合新品登場COLD STONE祭出「夏季新品活動」凡於8月2日至8月4日，3天期間享中杯以上冰淇淋享「第二杯50元」優惠。

台灣櫻桃小丸子專門店(誠品武昌店 2F)將於8月3日起，推出使用台灣在地水果所製作出的無添加冰棒，「夏日風櫻桃小丸子天然冰棒」就像是在吃結凍的水果一般的特殊口味，西瓜、芒果兩種口味再搭配獨家的限定櫻桃小丸子圖案冰棒紙托，共有４款圖案可蒐集。8月3日至10月底，消費者於門市購買任一商品加上一支「夏日風櫻桃小丸子天然冰棒」，即可獲得夏日風櫻桃小丸子限量貼紙一張(只送不賣，送完為止)。

「夏日風櫻桃小丸子天然冰棒」售價60元。圖／業者提供
「夏日風櫻桃小丸子天然冰棒」售價60元。圖／業者提供
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芒戀仲夏(前)、雲朵跳跳(後)，售價140元/小杯、190元/中杯、240元/大...
芒戀仲夏(前)、雲朵跳跳(後)，售價140元/小杯、190元/中杯、240元/大杯(不含脆餅)。圖／COLD STONE提供
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芒果冰淇淋冰品櫻桃小丸子
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