地方媽媽最愛～窩廚房全新「椒麻滷菜」下酒菜絕配

2019-08-01 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

拜科技進步之賜，現代人科技冷漠症狀愈趨嚴重，卻忘了人與人間最真摯的情感交流，以提供幸福情感平台為出發點成立的「桂冠窩廚房」今年5歲了，舉辦「聰明打造幸福質感料理生活-窩廚房五周年慶新品發表記者會」，以創意料理觸動舌尖，帶來味覺新感動。

活動現場找來型男主廚奧斯卡·Oscar與主播蕭彤雯進行料理教學，以新品椒麻滷菜系列入菜，搭配精緻擺盤妝點，打造「椒麻百頁烤時蔬」、「鴨胸佐櫻桃紅酒迷迭香醬」及「芙蓉提拉米蘇」等色香味俱全佳餚，讓人口水直流。

結束繁忙工作，主婦們回家繼續操持家務，直到夜深人靜孩童上床就寢，才能擁有片刻歇息時光。對地方媽媽來說，與老公小酌培養情趣，是補充動力重要來源，這時來點「椒麻滷菜系列」省去做菜時間，搭配紅白酒、清酒，為一天畫上完美句點。

新推出椒麻滷菜有3款，包括椒麻香芹肉丸、椒麻黃金魚蛋與椒麻黃金百頁，其中銷售冠軍非「椒麻黃金魚蛋」莫屬，使用高品質魚漿為原料，分次熟成製作，口感Q彈帶勁，讓人愈吃愈涮嘴；人氣品項「椒麻黃金百頁」以非基改大豆蛋白製成，置於獨家椒麻滷汁浸漬24小時入味，初嚐香辣風味充斥口中，尾韻帶有淡淡麻感，口感細膩無負擔。

談及窩廚房經營理念，總監王鈺婷笑著說，「提供一個情感交流平台，創造自我幸福感」是品牌成立初衷，陪伴2000多位上課會員走過5年時光，不僅有人在窩廚房遇見人生另一半，也是地方媽媽跟好友相聚重要時光，打造多元生活空間。王鈺婷分享，窩廚房扣除包場學員，平均每月約15堂廚藝課程，課程主軸圍繞時事進行規劃，近期更推出50多支食譜影音與上百篇料理生活好文，迴響熱烈，其中臉書粉絲團人數更以每週800~900人數增長，希望透過簡單做安心吃，為大家找回幸福時光。