親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
秋冬旅遊補助
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

因應陸暫停自由行 「擴大秋冬旅遊獎勵計畫」一次看懂

小麥肌Kitty超Q！聯名化妝包等你來收編

2019-08-01 14:34聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

美國尼龍包品牌LeSportsac今年迎來創立45周年里程碑，特別攜手同樣也是誕生於1974年、世上最有人氣的貓咪Hello Kitty凱蒂貓推出聯名系列，用熱鬧印花結合經典包款，一起愉快慶生！

這次Hello Kitty x LeSportsac聯名系列總共有4大主題，「百變造型」印花將採坐姿的Kitty以各種打扮風格配上灰色包款，更能凸顯戴著墨鏡、皇冠等模樣的Kitty。「收藏狂粉」印花則是將每個年代搭上不同蝴蝶結樣式與配色造型的Kitty來個大集合，繽紛繁複的圖樣像是收藏家把Kitty多年來珍貴的每個片刻隨身帶著走。

另外還有以紅色為主軸的相機造型包系列、配有中、英、韓、粵、法等多語言問候語的化妝包系列，其中化妝包上還印有到世界各地像是夏威夷、法國、日本等旅遊的Kitty，穿上和服或泳衣的模樣超俏皮。無論是哪種包款，都以可愛的Kitty拉鍊頭點綴，部分包款的背帶上也繡有Hello Kitty字樣，連細節也討粉絲歡心。全系列將在8月5日於全台LeSportsac門市限量販售。

Hello Kitty x LeSportsac聯名系列「ANNYEONG」中梯...
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列「ANNYEONG」中梯形化妝包，1,450元。圖／LeSportsac提供
分享
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列「ALOHA」中梯形化妝...
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列「ALOHA」中梯形化妝包，1,450元。圖／LeSportsac提供
分享
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列百變造型大型假期旅行袋，...
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列百變造型大型假期旅行袋，7,200元。圖／LeSportsac提供
分享
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列收藏狂粉拉鍊斜背包，2,...
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列收藏狂粉拉鍊斜背包，2,450元。圖／LeSportsac提供
分享
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列「KONNICHIWA」...
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列「KONNICHIWA」中梯形化妝包，1,450元。圖／LeSportsac提供
分享
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列百變造型日常托特包，2,...
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列百變造型日常托特包，2,150元。圖／LeSportsac提供
分享
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列收藏狂粉基本後背包，6,...
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列收藏狂粉基本後背包，6,150_7812_G631
分享
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列「BONJOUR」中梯形...
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列「BONJOUR」中梯形化妝包，1,450元。圖／LeSportsac提供
分享
LeSportsac今年迎來創立45周年里程碑，攜手同樣也是誕生於1974年、世...
LeSportsac今年迎來創立45周年里程碑，攜手同樣也是誕生於1974年、世上最有人氣的貓咪Hello Kitty凱蒂貓推出聯名系列。圖／LeSportsac提供
分享
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列相機造型包，2,750元...
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列相機造型包，2,750元。圖／LeSportsac提供
分享
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列扭蛋機吊飾，1,450元...
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列扭蛋機吊飾，1,450元。圖／LeSportsac提供
分享
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列「NEI HOU」中梯形...
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列「NEI HOU」中梯形化妝包，1,450元。圖／LeSportsac提供
分享
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列珠釦零錢包，1,650元...
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列珠釦零錢包，1,650元。圖／LeSportsac提供
分享
LeSportsac今年迎來創立45周年里程碑，攜手同樣也是誕生於1974年、世...
LeSportsac今年迎來創立45周年里程碑，攜手同樣也是誕生於1974年、世上最有人氣的貓咪Hello Kitty凱蒂貓推出聯名系列。圖／LeSportsac提供
分享
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列百變造型奢華斜背包，4,...
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列百變造型奢華斜背包，4,800元。圖／LeSportsac提供
分享
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列收藏狂粉經典斜背包，4,...
Hello Kitty x LeSportsac聯名系列收藏狂粉經典斜背包，4,200元。圖／LeSportsac提供
分享

Hello Kitty和服
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

確定補貨！KAWS X UNIQLO最後聯名 粉絲歡呼：喪屍副本降臨

2019-08-01 12:10

小白單別丟！ 麥當勞第二波悠遊卡優惠 憑單享豬肉滿福堡買一送一

2019-08-01 11:31

地方媽媽最愛～窩廚房全新「椒麻滷菜」下酒菜絕配

2019-08-01 14:48

網家「8月心禮節」開跑 搶夏日優惠趁現在

2019-08-01 14:42

孫芸芸拎DELVAUX一身酷炫黑氣場好強 曾之喬搭蕾絲無袖上衣微甜小性感

2019-08-01 13:32

貝克漢太帶貨！CP值最高TUDOR帝舵表 年度新品登台

2019-08-01 13:32

河馬糞便製作便便紙 竹市動物園邀民眾親密接觸

2019-08-01 12:59

U值媒／孔劉意外讓這成熱門景點！

2019-08-01 12:34

一〇八抹茶茶廊板橋車站快閃 「白麻吉大判燒」限定開賣

2019-08-01 11:47

RIMOWA最強對手要來了！義大利頂級鋁箱FPM九月落腳台灣

2019-08-01 10:49

廚師、侍酒師雙冠王聯手的料理 村却限時上菜

2019-08-01 10:45

降溫有感！高溫超過33度 西雅圖冰沙系列「買一送一」

2019-08-01 10:36

王品新品牌登場「丰禾日麗」！每道都是「媽媽味」 8大重點整理

2019-08-01 10:28

韓團iKON最愛包款開快閃店！必收限量SACOCHE小包 穿搭出造型亮點

2019-08-01 09:32

金秘書朴敏英化身最強追星族！《她的私生活》雙重身份劇情迷妹們超有共鳴

2019-08-01 09:02

香奈兒LE PARIS RUSSE DE CHANEL 近9億頂級珠寶登台

2019-08-01 07:40

全家「匠土司」 日式工法獲好評

2019-07-31 23:42

腕表經典歷久彌新 紛推復古致敬款

2019-07-31 23:39

建商玩跨界！東區時尚「空中酒吧」開幕，帶來微醺、電音5感體驗

2019-07-31 23:20

名店「驚安殿堂」來台告吹？粉絲失望：還得再等等了！

2019-07-31 22:18

七夕、父親節大口吃肉！傑克牛排限定4人套餐 每人千元有找

2019-07-31 21:42

父親節最後衝刺！燦坤、全國電子「買電鬍刀送超值好禮」買到賺到

2019-07-31 20:20

度過法式七夕情人節 侯布雄法式餐廳推套餐8月7日限定登場

2019-07-31 19:37

新光三越猛攻會員經濟 下載APP無門檻升級會員Dyson V8再獨享56折！

2019-07-31 19:31

玩水就送電影券！ 航海王X馬拉灣至官網購票再省100

2019-07-31 18:32

用AR鬧鬼！LEGO樂高「Hidden Side幽靈秘境系列」農曆7月開賣超應景

2019-07-31 18:31

這一只G-SHOCK表跟你想的不一樣！日本職人手工打造 要價24萬元

2019-07-31 17:40

限量60組！ 六福村主題式露營限時開搶

2019-07-31 17:11

懂門道的人必收！3款AESOP文青風香水 讓老爸聞起來「香香der～」

2019-07-31 16:58

小7再見！全家便利商店進駐台鐵車站 5家門市搶先開幕各有特色

2019-07-31 16:52

顛覆老氣印象！JINS讓眼鏡吊鍊也能變時髦配件

2019-07-31 16:50

跨界回饋用戶！遠傳登錄送UNIQLO涼感衣 台星送全家購物金

2019-07-31 16:30

米其林一星再現 亞都天香樓重新開幕

2019-07-31 15:22

個性少女必備！UGG全新粉藍增高鞋 穿出長腿好比例

2019-07-31 15:13

玩穿越、魅惑巴黎夜！台北五大飯店 浪漫七夕選哪家？

2019-07-31 14:45

美腿若隱若現 林志玲穿薄透洋裝飛日本

2019-07-31 12:56

供應「香菜醬油」！金葉紅廚打造「12種調味料」DIY餐檯 還有6款新菜

2019-07-31 11:57

拎BV早秋新包 「最美社工」林予晞一秒霸氣上身

2019-07-31 11:55

亞都麗緻「天香樓」全新風貌登場　目標年營收增20％

2019-07-31 11:47
看更多

熱門文章

秋冬旅遊補助不分平假日 每房補助1千元

2019-08-01 11:38

因應陸暫停自由行 「擴大秋冬旅遊獎勵計畫」一次看懂

2019-08-01 12:31

今10點開搶！限時兩天台灣虎航機票單程50元起

2019-08-01 07:50

女主管好心收留北漂員工 一看「衛生習慣」：我該趕走她嗎？

2019-08-01 10:59

旅客注意！世界遺產「軍艦島」石綿超標 即日起「禁止登島」

2019-07-31 16:07

全台這裡陰氣最重？鬼門開百鬼行 八字輕千萬別來

2019-08-01 09:00

小7再見！全家便利商店進駐台鐵車站 5家門市搶先開幕各有特色

2019-07-31 16:52

名店「驚安殿堂」來台告吹？粉絲失望：還得再等等了！

2019-07-31 22:18

千萬別「壁咚」！鬼月談情說愛 犯4禁忌小心被拆散

2019-08-01 10:50

限量60組！ 六福村主題式露營限時開搶

2019-07-31 17:11

高鐵北上列車今調整配置 這四班次有七節自由座

2019-08-01 08:09

外籍男洽公帶麻疹來台 多次至信義誠品地下美食街吃飯

2019-07-31 17:16

薇帕颱風影響！台灣虎航取消或延後六航班

2019-07-31 15:57

颱風外圍環流輸入水氣 吳德榮：今起易降雨

2019-08-01 07:25

救觀光補助國旅 旅行業者：亂發納稅人的錢

2019-08-01 10:53

輕颱薇帕生成 今明防午後大雷雨

2019-08-01 00:40

想要保持外表年輕？堅持保養5個好習慣 這件事每天一定要做

2019-07-31 20:23

美研究：日走7500步 死亡率可逐步下降

2019-08-01 07:18

恭喜！5-6月統一發票開出16張千萬大獎

2019-08-01 11:54

旅客注意！薇帕颱風生成 台灣虎航取消桃園、台中飛澳門航班

2019-07-31 19:07

林志玲被爆做三代試管 醫：成功機率較大

2019-07-31 15:58

每日星座運勢／金牛熱情高漲樂工作 在外易遇金主

2019-08-01 00:00

【心情點滴】狗子鳴／一成不變也很幸福

2019-08-01 06:00

招碩士貨運人員遭疑為特定人量身打造 華航澄清

2019-07-31 20:46

小白單別丟！ 麥當勞第二波悠遊卡優惠 憑單享豬肉滿福堡買一送一

2019-08-01 11:31

確定補貨！KAWS X UNIQLO最後聯名 粉絲歡呼：喪屍副本降臨

2019-08-01 12:10

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／街邊看歐洲教育

2019-08-01 06:00

我國肺癌年增1萬3000新個案 六成以上確診已是晚期

2019-07-31 15:42

台中澎湖線復航1個月 旅客少苦撐8月起減班

2019-07-31 16:10

羽田機場啟用快速通關出境！台灣護照也適用

2019-08-01 13:10

魚肉解凍變質釋出組織胺 引發食物中毒

2019-08-01 00:13

【賞文迴響】凱莉／再跳佛朗明哥

2019-08-01 06:00

彭啟明：颱風外圍環流北上 今起台灣水氣增多

2019-08-01 07:15

8月桶裝瓦斯估不調漲 天然氣微降

2019-07-31 18:47

為了驅趕入侵者 棕熊起身使出「太極拳」赫阻

2019-07-31 21:15

孩子犯錯你都如何處理？教訓孩子前先確認這4點！

2019-07-31 15:26

RIMOWA最強對手要來了！義大利頂級鋁箱FPM九月落腳台灣

2019-08-01 10:49

政府推暖冬遊擬降陸禁令衝擊 學者：觀光效益不同

2019-08-01 10:22

機上賣免稅品回扣多？ 空服員曝心酸獎勵機制

2019-08-01 14:16

偷帶寵物進入大賣場被譙奧客 統整寵物友善賣場有哪些

2019-07-31 20:53
看更多

商品推薦

商品推薦

留言

Top