小麥肌Kitty超Q！聯名化妝包等你來收編
2019-08-01 14:34
聯合報 記者吳曉涵
╱即時報導
美國尼龍包品牌LeSportsac今年迎來創立45周年里程碑，特別攜手同樣也是誕生於1974年、世上最有人氣的貓咪Hello Kitty凱蒂貓推出聯名系列，用熱鬧印花結合經典包款，一起愉快慶生！
這次Hello Kitty x LeSportsac聯名系列總共有4大主題，「百變造型」印花將採坐姿的Kitty以各種打扮風格配上灰色包款，更能凸顯戴著墨鏡、皇冠等模樣的Kitty。「收藏狂粉」印花則是將每個年代搭上不同蝴蝶結樣式與配色造型的Kitty來個大集合，繽紛繁複的圖樣像是收藏家把Kitty多年來珍貴的每個片刻隨身帶著走。
另外還有以紅色為主軸的相機造型包系列、配有中、英、韓、粵、法等多語言問候語的化妝包系列，其中化妝包上還印有到世界各地像是夏威夷、法國、日本等旅遊的Kitty，穿上和服或泳衣的模樣超俏皮。無論是哪種包款，都以可愛的Kitty拉鍊頭點綴，部分包款的背帶上也繡有Hello Kitty字樣，連細節也討粉絲歡心。全系列將在8月5日於全台LeSportsac門市限量販售。
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