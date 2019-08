小麥肌Kitty超Q!聯名化妝包等你來收編

美國尼龍包品牌LeSportsac今年迎來創立45周年里程碑,特別攜手同樣也是誕生於1974年、世上最有人氣的貓咪Hello Kitty凱蒂貓推出聯名系列,用熱鬧印花結合經典包款,一起愉快慶生!

這次Hello Kitty x LeSportsac聯名系列總共有4大主題,「百變造型」印花將採坐姿的Kitty以各種打扮風格配上灰色包款,更能凸顯戴著墨鏡、皇冠等模樣的Kitty。「收藏狂粉」印花則是將每個年代搭上不同蝴蝶結樣式與配色造型的Kitty來個大集合,繽紛繁複的圖樣像是收藏家把Kitty多年來珍貴的每個片刻隨身帶著走。