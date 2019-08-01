貝克漢太帶貨！CP值最高TUDOR帝舵表 年度新品登台

2019-08-01 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



勞力士集團的帝舵表（TUDOR），以親切的價格提供高品質的機械表而深受歡迎。今年新品以最受歡迎的碧灣Black Bay潛水表系列為主力，其中多為半金雙色的「黃金剛S&G」（Steel & Gold）的設計，可見市場對於代言人貝克漢（David Beckham）配戴的Black Bay S&G反應極佳，帶貨力強大，甚至引領品牌設計方向。新表已於5月起陸續上市，其中許多資深藏家及品牌愛好者最期待的復刻款Black Bay P01（碧灣P01型）也預計將於今年第三季登場。

在2016年，帝舵表推出以青銅材質為表殼的Black Bay Bronze（碧灣青銅型）腕表，叫好又叫座，不但熱賣，也獲得當年日內瓦鐘表大賞「小指針」獎（Petite Aiguille）。今年推出全新配色，表面和表圈都採石板灰色，其中表盤的石板灰為漸層變色，搭配會隨配戴者習慣和時間氧化成獨一無二色澤的青銅表殼，展現獨特美學。搭載原廠自製好評的MT5601型機芯，具70小時動力儲存及COSC天文台認證，備有黑色磨砂皮表帶及石板灰色織紋表帶可選，定價128,500元。

結合潛水表和賽車表兩大運動經典時計特色的Black Bay Chrono（碧灣計時型），新作為S&G黃金鋼款式。Black Bay Chrono S&G保留了Black Bay潛水表的外觀特色如「雪花」指針與潛水外表圈等，融入經典雙眼計時碼表的內凹式計時盤和香檳色的搭配、復古的造型黃金按鈕，風格優雅。而機芯則是帝舵與百年靈（Breitling）合作而來的MT5813自動上鍊計時機芯，配備導柱輪及垂直計時離合輪裝置。備有黃金鋼鍊帶、棕色真皮Bund軍表帶、以及黑色織紋表帶可選。

品牌近年主力表款Black Bay系列也持續擴大，一口氣推出Black Bay 32/36/41 S&G（碧灣型32/36/41黃金鋼款）共3種尺寸，讓全系列選項更完整，並搭配專門為此系列設計的新款五排鍊節黃金鋼表帶，展現中性風格，備有黑色漆面與太陽紋裝飾磨砂香檳色兩種面盤可選。