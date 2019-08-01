孫芸芸拎DELVAUX一身酷炫黑氣場好強 曾之喬搭蕾絲無袖上衣微甜小性感

2019-08-01 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



經典包款重新變身帶來夏日出遊的朝氣，近50年比利時DELVAUX的經典Pin包款由孫芸芸選用，展現名媛優雅；Pin誕生在1972年，經過改良與蛻變，而今共有5個尺寸，曲線簡約輕盈，是輕巧可愛的配件。

誕生在七十年代的Pin系列，是品牌當時最柔軟、休閒的款式，包身正面有D字型裝飾，除了是低調的品牌識別，也是實用收納夾層。孫芸芸以酷黑造型配襯黑色光滑牛皮迷你Bucket手拿提袋，相當帥氣；相較之下香港女星倪晨曦走清新路線，搭襯象牙白Pin手袋；曾之喬則是身穿蕾絲上衣搭牛仔褲，註解「我覺得穿搭的重點不僅是時髦與否，更重要是向全世界做一個自我介紹」，這一身粉嫩浪漫、率性俐落互搭的造型在「#自拍神梯」演繹，也流露喬喬偶爾搞笑的俏皮。