一〇八抹茶茶廊板橋車站快閃 「白麻吉大判燒」限定開賣

2019-08-01 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



抹茶控注意了！來自日本的抹茶甜品專門店「一〇八抹茶茶廊」，8月1日至9月15日於板橋車站B1F美食街成立快閃店，同時將獨家推出「白麻吉大判燒」，香Q的白色外皮有類似麻吉的口感，共有紅豆、抹茶卡斯達共二種口味。另一家，同樣來自日本的辻利茶舖也推出新品「辻利青檸抹茶塔」，將抹茶融合檸檬香氣帶來不一樣的全新滋味。

一〇八抹茶茶廊板橋車站快閃店，除了有獨家販售的「麻吉大判燒」，也同步祭出雙重優惠。首先，8月1日至8月4日推出為期四天的「冰抹茶漂浮」買一送一(限同尺寸、不限量)；8月5日至8月11日、9月9日至9月15日大判燒可享買五送一的優惠，喜愛一〇八大判燒迷可把握優惠期間嘗鮮。此外，每個月8日，全台5間一〇八抹茶茶廊門市(含板橋環球店快閃店)，將推出抹茶、焙茶、綜合任選三種口味霜淇淋，每支優惠88元(原價108元)。