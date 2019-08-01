RIMOWA最強對手要來了！義大利頂級鋁箱FPM九月落腳台灣

2019-08-01 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



趁著RIMOWA目前的代理權之爭，高端行李箱的空窗期，不少業者紛紛引進了新品牌來搶分一杯羹。而創立超過70年的義大利頂級行李箱品牌Fabbrica Pelletterie Milano（簡稱FPM）也將選在9月正式來台，並開設大店，讓消費者有更多的時髦旅行裝備可選購。

1946年創立的FPM就如同其名稱原意「米蘭的皮具工廠」，擁有製作頂級箱包的技術，作風十分低調，但提供了實用性高而充滿現代感的產品，尤以旅行袋與公事包等產品受歡迎。而近年與工業設計大師Marc Sadler聯手推出的Bank系列鋁合金行李箱，就大玩了複雜技術結合復古元素，而廣為人知。FPM在Bank系列的鋁合金箱身上，採用了橫向溝紋設計，其靈感便是來自復古行李箱，因此包括把手的部分，以及內裡都使用了皮革素材，同時還能依消費者的喜好，改變搭配皮革顏色。因為，FPM創立至今也因為顧客需求，曾打造過如「行動工作站」、「行動床」等特製商品。