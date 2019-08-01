廚師、侍酒師雙冠王聯手的料理 村卻限時上菜

2019-08-01 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



「香煎蒜香牛肉佐波菜酥」為奪冠的其中一道料理。圖／村却國際泉酒店提供 分享 facebook 台灣史上第二人！村却國際酒店主廚李佳和日前摘下全球廚師挑戰賽亞洲區冠軍，其與台灣首屆冠軍侍酒師曾孟翊兩位冠軍聯手一起推出「村却夏季懷石料理」。

有「羅東最高地標餐廳」之稱的村却國際泉酒店23F東西匯景觀餐廳行政主廚李佳和，日前在泰谷曼谷一舉拿下「2019WACS全球廚師挑戰賽」亞洲區半決賽冠軍，是台灣史上第二人摘此殊榮。他也將於2020年7月28~31日代表亞洲，前往俄羅斯聖彼得堡進參加全球廚師大賽（GLOBAL PASTRY CHEFS CHALLENGE）總決賽。

羅東村却23F東西匯景觀餐廳行政主廚李佳和，甫摘下「全球廚師挑戰賽」 亞洲區冠軍。圖／村却國際泉酒店提供 分享 facebook 為慶賀冠軍榮耀，村却舉辦了「冠軍vs.冠軍的對話」活動，李佳和再現比賽中獲得冠軍的其一料理「香煎蒜香牛肉佐波菜酥」，牛肉以各式香料、黑蒜頭醃漬後更加軟嫩，波菜炸得酥脆，波菜酥與牛肉的油脂緊密結合，口感層次更加豐富。同時也邀請台灣首屆最佳法國侍酒師大賽冠軍─曾孟翊，為李佳和自創的10道夏季懷石料理進行一場東西合併的世界冠軍級餐酒搭配，突破一般認為日式料理只適合搭配清酒的刻板印象，選用一款氣泡酒、三款白葡萄酒及一款紅葡萄酒，透過美酒的襯托，更顯懷石料理的鮮美滋味。

即日起推出的懷石料理，從前付(前菜)的「石斑蛤蜊」就令人驚豔，最上方以蛤蜊高湯打出細緻泡沫，以酥炸石斑魚襯底，石斑魚底下還墊著台灣地瓜葉及玉子(蒸蛋)，玉子蒸則以鮮奶烹調，淡淡的奶香味與海鮮鮮味意外協調，締造了口味的層次。「鮮蝦墨魚真丈」將整隻蝦子與墨魚汁打成魚漿，口感結實有彈性，底下的蘿蔔先用生米烹煮後，吸收米漿再用柴魚高湯燉煮，酌以蔥白絲、日本茗荷(生薑)提味。

最後的甘物(甜點)，以日本夢幻甜點「水信玄餅」做了完美的結尾，口感輕爽，主廚巧手灑上金箔，如同在村却能看到繁星點點的美麗蘭陽夜景。

所搭配的酒款有來自世界最大的有機酒廠─智利的艾米亞娜酒廠Emiliana的返璞歸真氣泡酒(Organic Sparkling)以及奧多比維歐尼耶白葡萄酒(Adobe Viognier)，來自澳洲百年釀酒世家─格萊佐迪索酒莊Glaetzer-Dixon的超越麗絲玲白葡萄酒(Überblanc Riesling)，以及年產量稀少的法國高登酒莊皮耶白葡萄酒(Domaine SylvaineGaudron Les Pierres Rousses) 、曾出現於人氣漫畫「神之雫」的沛果酒莊CHATEAU PEGAU旗下酒款之一的隆河丘村莊級紅葡萄酒(Côtes du Rhône Red Cuvée SETIER)等。

夏季懷石料理共10道每人1,280元起，即日起至12/31搭配村却一泊二食住房專案，兩人同行8,200元起。