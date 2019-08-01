降溫有感！高溫超過33度 西雅圖冰沙系列「買一送一」

2019-08-01 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



炎炎夏日熱到無法擋！即日起至8/31，西雅圖極品咖啡推出「33度冰沙派對」優惠活動，期間持個人手機/平板出示西雅圖極品咖啡門市所在地的當下氣溫，若高於攝氏33度(含)以上，單點冰沙系列飲品享「買一送一」優惠，網友紛紛讚說，「這是最有感的降溫方案」。

1.活動時間即日起至2019/8/31(六)止。

2.不限出示天氣之APP，呈現氣溫必須為當下門市所在地的溫度，截圖無效。