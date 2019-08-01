韓團iKON最愛包款開快閃店！必收限量SACOCHE小包 穿搭出造型亮點
有在追韓國流行，或是對日本時尚熟悉的人，肯定對袋包品牌Gregory不陌生。而從即日起Gregory就與選貨店plain-me合作，開設期間快閃店，還推出獨家限量包款，就是要消費者不空手而回。另外，比利時包包品牌Kipling首度進軍男性配件市場，以跳脫框架的新穎設計，讓追求多層次風格穿搭的型男有更多選擇。
美國戶外機能品牌Gregory，在結合日系設計巧思後，開發一系列適合日常都會使用的包款，更成為日韓搭配達人必備單品，像是韓團iKON就是愛用名人之一。品牌首度在plain-me敦南店中舉辦期間限定店，展出包括經典商品Day family後背包系列、廣受歡迎的Quick Pocket隨身小包，還有獨家限量plain-me限量SACOCHE小包。此次以Gregory熱銷的SACOCHE小包作為出發，由plain-me打造黑、紫、黃的玩色設計，用對比撞色玩出活潑感，可以是街頭型人的穿搭亮點。
Kipling為了要進軍男性配件市場，開發出大後背包Urban Beats系列，加入創新的「TROY EXTRA降落傘包」、以及受到工裝啟發的Boost It系列，也首推「TAMIKO滑板包」。其中的TROY EXTRA降落傘包以前後雙包的降落傘方式，一舉將物品分層收納，提供單背、雙背、斜背、後背四種造型，加上Kipling獨創的前側小跨包可放置貴重物品，省去大費周章將後背包轉正的麻煩。而Boost It系列以中性的軍綠色及黑色，搭配螢光橘內裡，更具備強大收納容量。首款的TAMIKO滑板包，外層多加兩條可調節式綁帶，輕鬆將滑板固定於背包上，更方便使用。
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