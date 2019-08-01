韓團iKON最愛包款開快閃店！必收限量SACOCHE小包 穿搭出造型亮點

2019-08-01 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



有在追韓國流行，或是對日本時尚熟悉的人，肯定對袋包品牌Gregory不陌生。而從即日起Gregory就與選貨店plain-me合作，開設期間快閃店，還推出獨家限量包款，就是要消費者不空手而回。另外，比利時包包品牌Kipling首度進軍男性配件市場，以跳脫框架的新穎設計，讓追求多層次風格穿搭的型男有更多選擇。

美國戶外機能品牌Gregory，在結合日系設計巧思後，開發一系列適合日常都會使用的包款，更成為日韓搭配達人必備單品，像是韓團iKON就是愛用名人之一。品牌首度在plain-me敦南店中舉辦期間限定店，展出包括經典商品Day family後背包系列、廣受歡迎的Quick Pocket隨身小包，還有獨家限量plain-me限量SACOCHE小包。此次以Gregory熱銷的SACOCHE小包作為出發，由plain-me打造黑、紫、黃的玩色設計，用對比撞色玩出活潑感，可以是街頭型人的穿搭亮點。