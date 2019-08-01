香奈兒LE PARIS RUSSE DE CHANEL 近9億頂級珠寶登台

2019-08-01 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



香奈兒年度最新力作LE PARIS RUSSE DE CHANEL 頂級珠寶，以曾經深刻影響香奈兒女士人生以及創作的俄羅斯文化為靈感，耗時兩年打造，於7月初於巴黎全球首度發表。8月1日起將來台展出，是全球巡展的首站。這次抵台珠寶共38件，總價值近9億，其中包括全系列最高價的Aigle Cambon項鍊，定價約1.9億元，中間鑲飾一刻碩大耀眼的15.25克拉D色無瑕Type IIa祖母綠式切割鑽石。除了頂級美鑽與繽紛彩寶，全新登場的雙頭鷹圖騰更與既有的珠寶設計語彙，交織出有別以往的豐富層次。

俄羅斯戀曲

早在1923年，時尚界的評論家就注意到香奈兒女士作品中出現取材自俄羅斯刺繡圖騰的元素。原來在1920年，香奈兒女士與沙皇尼古拉二世的堂弟狄米崔（Dimitri Pavlovitch）大公爵重逢並墜入情網。這位來自歐洲奢華宮廷的失勢貴族，優雅而拘謹，為香奈兒女士揭開了一個充滿圖騰和設計靈感的世界。

因為這段戀曲，她邂逅了無數因俄國革命逃難的藝術家，包括著名的作曲家史特拉汶斯基（Stravinsky）和俄國芭蕾舞團（Ballets Russes）舞者及編舞家。狄米崔大公的親姐姐、女大公爵瑪麗亞帕夫洛夫娜（Marie Pavlovna），更開設名為Kitmir的俄羅斯刺繡工坊，為她的服飾創作融入了更豐富的變化：長罩衫、工作服、皮草緄邊披風、及源自俄羅斯傳統的Rubachka附寬版腰帶的罩衫等。

氣派輝煌的雙頭鷹

一生從未去過俄羅斯的香奈兒女士，深深著迷於這個國度。至今仍維持原貌的巴黎康朋街香奈兒公寓，入口玄關就懸掛著一個金色的八角形明鏡，上面裝飾的雄偉桀敖的金色雙頭鷹，而這恰是當時俄羅斯的國徽。如今，更成為LE PARIS RUSSE DE CHANEL系列珠寶的重要設計元素，結合圓潤的線條，平衡「力」與「美」，展現俄羅斯過往貴族的輝煌美學，也是最高價單品如Aigle Cambon項鍊等作品的設計緣由。

展現力量的符碼，除了雙頭鷹，也用上金碧輝煌的太陽。許多作品例如Medaille Solaire，則交錯運用白K金與黃K金兩種不同色澤，在呈現輝煌質感的同時不過於炫目。曾經在FLYING CLOUD頂級珠寶系列中出現的金質紐索紋，裝飾徽章圖騰，彷彿軍裝的滾邊。多件珠寶鑲嵌祖母綠切割的寶石，更呼應鏡子的八角形狀。

用寶石與K金打造的服飾

香奈兒女士自1920年起運用在時裝設計的俄羅斯刺繡及傳統布料等元素，也啟發LE PARIS RUSSE DE CHANEL系列各種的創作。俄羅斯民俗服裝的繽紛色彩，成就了如Folklore、Blé Maria等系列繽紛活潑的色彩，是以往香奈兒珠寶較少見的設計。其中Folklore系列更以扭索紋裝飾金屬呈現如Kitmir的斯拉夫織物刺繡紋，展現精湛的工藝。

傳統俄式Rubachka色彩鮮艷的寬袖刺繡上衣則化為同名系列珠寶，垂直鏤空線條形與扭索紋纜繩和寶石堆疊的豐富層次相對比，展現猶如類古董珠寶般優雅細緻。俄國芭蕾舞團舞者們身著以天鵝絨飾邊及珍珠縫製而成的傳統Kokoshnik頭飾，也以白K金、鑽石、珍珠打造，洋溢繁複華麗的巴洛克風情。