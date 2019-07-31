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建商玩跨界！東區時尚「空中酒吧」開幕，帶來微醺、電音5感體驗

2019-07-31 23:20聯合報 記者徐力剛╱即時報導

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

建商也玩跨界，東區知名飯店「泡泡飯店hotelpoispois」由國礎建設機構旗下富裔實業一手打造，自開幕以來主攻女性消費市場，聯名安娜蘇、BARBAPAPA泡泡先生等，成功引領潮流話題。

高樓層「空中酒吧」今日正式開幕，黃昏時分登上頂樓，橘紅色夕陽輕灑地面，與蔚藍天際線呼應，絕美景色讓人驚艷；當黑夜降臨大地，270度寬廣視野，搭配特製發光傢俱及炫彩走道，伴隨熱情電音舞曲炒熱氣氛，宛如置身奇幻秘境，讓身心靈都放鬆。

晚間電音派對找來DJ孫麥傑現場演奏，專業調酒師製作多款特調，微醺酒精放大感官刺激，伴隨舞曲律動身軀，讓人與人距離更近，打造另類自由無拘束空間體驗。

好康再加碼，全新「兩廳院夏日爵士派對」搶先登場，8月4日至9月7日，凡持夏日爵士系列票券（不限票級）至飯店酒吧消費，即享優惠折扣，二樓私人包廂則設有黑膠唱片機、黑白相片投影等，讓旅人盡情徜徉在爵士的美好年代。

富裔實業董事長祝文定分享，近年來富裔實業深耕北台灣，看好國內觀光市場及活化公司土地資產，首次跨足飯店產業，選址台北東區精華地段，斥資上億打造旅館。祝文定進一步指出，一般飯店回收期約8~10年，但泡泡飯店開幕至今一年多，已趨近損益兩平，多虧了營運經理祝宜敬（女兒）大力協助，發揮巧思策劃多場活動刺激銷量，目前泡泡飯店年營收約佔富裔實業一成左右。

祝宜敬表示，飯店至今年9月開幕滿兩週年，與去年同期相比，住房、營業額交出漂亮成績單，成長量高達2成以上；在營收部份，館內除了餐飲、住房外，也開發飯店外牆POP廣告看板作為營收管道。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

DJ孫麥傑現場演奏電音舞曲，動感十足。記者徐力剛/攝影
DJ孫麥傑現場演奏電音舞曲，動感十足。記者徐力剛/攝影
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富裔實業董事長祝文定、泡泡飯店營運經理祝宜敬（由左至右）親臨空中酒吧。記者徐力剛...
富裔實業董事長祝文定、泡泡飯店營運經理祝宜敬（由左至右）親臨空中酒吧。記者徐力剛/攝影
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「泡泡飯店」主打女性時尚精品旅店。圖/泡泡飯店提供
「泡泡飯店」主打女性時尚精品旅店。圖/泡泡飯店提供
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飯店「空中酒吧」今日正式開幕，炫麗色彩充滿夢幻感。圖/泡泡飯店提供
飯店「空中酒吧」今日正式開幕，炫麗色彩充滿夢幻感。圖/泡泡飯店提供
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空中酒吧視野極佳，可遠眺台北101美好風光。記者徐力剛/攝影
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酒駕東區兩廳院
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