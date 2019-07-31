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父親節最後衝刺！燦坤、全國電子「買電鬍刀送超值好禮」買到賺到

2019-07-31 20:20聯合報 記者陳立儀╱即時報導

採買父親節禮物進入最後倒數，燦坤、全國電子祭出最強優惠，燦坤3C指定電鬍刀單品消費滿萬元加碼送市價4,880元的ZANWA晶華移動式雙芯變頻式冰箱，另有Apple Watch S4、全自動義式咖啡機、行車紀錄器等多項特惠；全國電子單品滿13,000元以上電鬍刀霸氣加碼好禮3選1，多功能隨行按摩精靈、血壓計也有優惠。

燦坤3C家電事業部資深經理李榮森表示 ，父親節前夕是電動刮鬍刀的銷售大檔，業績可達全年近65%，電動刮鬍刀消費趨勢呈現M型化，高功能機型及3,000元以下平價入門款皆為市場主力。

燦坤3C父親節主打PHILIPS飛利浦8D乾濕兩用三刀頭電鬍刀S9751會員價22,888元，回函就送空氣清淨機＋活性碳濾網＋HEPA濾網；德國百靈新7系列智慧音波電鬍刀7880cc原價14,888元、會員價10,888元，回函加1元再送OMRON血壓計＋體脂計；Panasonic三刀頭電動刮鬍刀ES－ST6R－R折扣後特價3,988元，再送Panasonic EH－NE11負離子吹風機；飛利浦淺口袋潮流方案月付1,663元、共30期，即可擁有Saeco PicoBaristo全自動義式咖啡機，每月再送金礦精品咖啡豆半磅2包，父親節加碼送市價9,989元的fitbit Charge3智慧手環＋飛利浦微電腦電子鍋；德國百靈Oral－B超細毛護齦3D電動牙刷PRO2000B買1送1，優惠價3,790元。

全國電子各單價門檻的電鬍刀都有加碼好禮，多款萬元以上機種贈送的好禮總值甚至超過萬元，Panasonic五刀頭電鬍刀ES－LV9C－S特價15,888元，買就送日本製清潔組一年份，回函原廠再送Panasonic奈米水離子吹風機；PHILIPS飛利浦君爵系列刮鬍刀市價19,888元、特價12,888元，買就送Sonicare智能音波牙刷。單品滿13,000元以上電鬍刀全國電子獨家加碼好禮3選1，包括市價9,900元的Panasonic溫水便座、市價10,490元的Panasonic 15公升蒸氣烘烤爐或每滿3,000元送300元全國電子現金折價券；8月13日前買單品5,000元以上機種電鬍刀可享30期零利率送頭期款現金優惠。

除了電鬍刀之外，全國電子也推出德國博依持握二用多功能隨行按摩精靈8折特價3,980元，OMRON歐姆龍藍牙傳輸電子血壓計67折特價3,980元。

PHILIPS飛利浦8D乾濕兩用三刀頭電鬍刀S9751，燦坤3C會員價22,88...
PHILIPS飛利浦8D乾濕兩用三刀頭電鬍刀S9751，燦坤3C會員價22,888元，加碼送市價4,880元的ZANWA晶華移動式雙芯變頻式冰箱，回函送空氣清淨機＋活性碳濾網＋HEPA濾網。圖／燦坤提供
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德國百靈Oral－B超細毛護齦3D電動牙刷PRO2000B，燦坤3C買1送1，優惠價3,790元。圖／燦坤提供
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Panasonic五刀頭電鬍刀ES－LV9C－S，全國電子優惠價15,888元，買就送日本製清潔組一年份，並可享全國電子獨家加碼滿額好禮3選1；回函原廠再送Panasonic奈米水離子吹風機。圖／全國電子提供
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