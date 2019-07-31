新光三越猛攻會員經濟 下載APP無門檻升級會員Dyson V8再獨享56折！

2019-07-31 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



結合會員、支付、發票、消費集點與折抵等功能的支付APP，帶著一支手機就可消費的便利性，讓民眾對其接受度愈來愈高，也讓愈來愈多實體零售業者紛紛發展自家支付APP。目前擁有超過200萬貴賓卡友的新光三越，2014年推出新光三越APP，去年8月推出百貨第一個行動支付「skm pay」，今年夏天敞開APP大門，8月5日起推出的「新光三越APP會員」不限貴賓卡友綁定，全力衝刺APP會員，讓會員經濟再進階，黏住更多主顧客。

其實無論是早期的會員卡，到現在的APP或支付，雖然載具不斷進化但本質一直都沒改變，就是希望透過服務經營會員，推出自己的APP自建流量池、透過大數據分析會員數據，同時在推播訊息上更精準靈活，進一步黏住消費者。

過去，新光三越貴賓卡友下載新光三越APP即可綁定行動貴賓卡，但要成為貴賓卡友需在百貨消費2千元的門檻。現在新光三越全力衝刺APP會員，8月5日起只要下載APP填寫手機與生日即可升級APP會員，即可同享貴賓卡友服務，像是滿千送百禮券直接用APP兌換儲存等，若進一步填寫姓名、性別、電子信箱，即可使用美食訂候位系統訂餐廳、綁定skm pay使用行動支付、選購skm pay獨享優惠價商品。

新光三越夏季購物回饋「夏天卡利HIGH」加碼，於8月2日至8月15日推出持skm pay綁定新光三越聯名卡，最高享8%禮券回饋，無論是新光三越貴賓卡友或8月5日加入的APP會員都可同享。但新光三越APP會員，無法享有貴賓卡友的消費累點與點數消費折抵，以及部分專櫃享9折～95折優惠。

另外，新光三越首度在APP推出skm pay專屬的「Super Shopper Day」，聯手7大品牌8月5日至8月11日天天推出skm pay專屬優惠價。像是Dyson V8無線吸塵器原價24,900元，skm pay專屬價13,999元，直接打了56折。AirPods搭配無線充電盒原價6,490元，扣會員點數10點優惠價5,688元。美妝熱銷組像是Kiehl’s金盞花雙效組、雅詩蘭黛小棕瓶組都有推出skm pay獨享價。另外，還有買一送一專區與新光三越超市推出skm pay百元專屬價。