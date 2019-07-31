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用AR鬧鬼！LEGO樂高「Hidden Side幽靈秘境系列」農曆7月開賣超應景

2019-07-31 18:31聯合報 記者陳立儀╱即時報導

8月1日是農曆7月鬼門開，可透過App體驗AR擴增實境鬧鬼氛圍的LEGO樂高「Hidden Side幽靈秘境」系列，8月1日跨界進軍台北世貿一館的漫畫博覽會，全系列共8組積木盒組也同步開賣，台灣樂高將漫博攤位打造為Hidden Side幽靈秘境系列中的幽靈校車「超自然攔截巴士3000」場景，並設有積木盒組結合LEGO樂高開發App的抓鬼遊戲體驗區，搶攻大朋友市場。

LEGO樂高「Hidden Side幽靈秘境」系列設計了8個鬧鬼場景，運用最新的AR技術讓積木玩出新玩法，搭配LEGO樂高開發的「Hidden Side」App選擇獵人模式，並依照指示將畫面對準組裝完成的「Hidden Side幽靈秘境」積木，就可展開抓鬼任務，其中有不少需要瞄準或轉動特定局部的細節，兼具玩手遊與積木互動的樂趣，闖完8關之後還有終極大BOSS可打；有趣的是，就算手邊沒有LEGO樂高「Hidden Side幽靈秘境」系列積木，也可在App中選擇擔任鬼魂角色，在各個場景裡大鬧一番。

在8款盒組中，「紐伯里鬧鬼高校」是由有建築背景的樂高丹麥總部首位台灣籍資深設計師鄭以謙所設計，他還開發製作了全新的綠色幽靈零件。「紐伯里鬧鬼高校」的正面與背面擁有許多細膩的機關，樂高小人偶們手上拿著手機，是因為他們發現了用手機可以拍到鬼，要幫Jack Davids、Parker Jackson兩位英雄打敗鬼魂，讓學校恢復正常。

「超自然攔截巴士3000」有兩個被鬼附身的工人正在進攻，馬桶怪物在發射咖啡色瓷磚；「古墓之謎」是Jack Davids、Parker兩位英雄身處鬧鬼的墓地，需要玩家幫忙；另外還有「J.B.的捉鬼實驗室」、「遇難的捕蝦船」、「艾弗格的特技卡車」、「蝦屋攻擊」、「幽靈快速列車」等，每一款都可解開新的謎團、捉住所有鬼魂加入收藏，並打敗鬼魂頭目。

LEGO樂高Hidden Side幽靈秘境系列「J.B.的捉鬼實驗室」，售價84...
LEGO樂高Hidden Side幽靈秘境系列「J.B.的捉鬼實驗室」，售價849元。圖／樂高提供
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透過LEGO樂高開發的「Hidden Side」App，在積木世界體驗有趣的抓鬼...
透過LEGO樂高開發的「Hidden Side」App，在積木世界體驗有趣的抓鬼任務。圖／樂高提供
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LEGO樂高Hidden Side幽靈秘境系列「超自然攔截巴士3000」，售價2...
LEGO樂高Hidden Side幽靈秘境系列「超自然攔截巴士3000」，售價2,499元。圖／樂高提供
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LEGO樂高「Hidden Side幽靈秘境」系列設計了8個鬧鬼場景，運用最新A...
LEGO樂高「Hidden Side幽靈秘境」系列設計了8個鬧鬼場景，運用最新AR技術，讓積木模型變得逼真。圖／樂高提供
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LEGO樂高Hidden Side幽靈秘境系列「艾弗格的特技卡車」，售價1,599元。圖／樂高提供
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LEGO樂高Hidden Side幽靈秘境系列「紐伯里鬧鬼高校」，售價4,799...
LEGO樂高Hidden Side幽靈秘境系列「紐伯里鬧鬼高校」，售價4,799元。圖／樂高提供
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LEGO樂高Hidden Side幽靈秘境系列「古墓之謎」，售價1,299元。圖...
LEGO樂高Hidden Side幽靈秘境系列「古墓之謎」，售價1,299元。圖／樂高提供
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