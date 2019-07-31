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這一只G-SHOCK表跟你想的不一樣！日本職人手工打造 要價24萬元

2019-07-31 17:40聯合報 記者曾智緯╱即時報導

成立超過35年的G-Shock已經不只是當年陪伴你我度過青春歲月的腕表，在這幾年，品牌與時俱進推出多款叫好又叫座的設計，更成為了品味的象徵。如同這只MRG-G2000GA腕表，結合了日本工藝美學，依舊有著強悍性能，展露出與其他表款截然不同的高度。

MR-G系列表款一直是G-Shock的製表驕傲，從過去到現在邀請了不同領域的工藝大師來為腕表外觀，添加職人手工的溫度，更不乏有國寶級大師的加持，讓每一只表款就猶如工藝品般。今年在巴塞爾鐘表展時，G-Shock就曝光MR-G全新MRG-G2000GA表款，依舊引起熱烈的討論。而這一只倍受表迷矚目的腕表，也在近日在台上市，全球限量300只，台灣也配有10只，相當難得。全新的MRG-G2000GA腕表，設計靈感來自擁有800年歷史傳統的日本刀工藝，所以品牌找來傳奇刀匠家族第6代傳人月山貞伸來打造，堪稱是最具收藏性的表款。

這系列腕表以以鈦金屬材質製成表殼及表鍊，由月山貞伸以手工精心製作每一個鍊結，為其增加了獨特紋飾。表圈下方的第二節刻有漢字「鍛」，來自月山家族所信奉的「鍛刀一筋」，意涵對鍛造工藝的奉獻。此外，表殼以再結晶鈦製成，其閃亮的外觀呼應了日本刀由晶體形成的波浪刃紋，並以象徵貴族的深紫色電弧離子鍍膜處理。10點鐘方向的表殼側邊特別裝飾「2019 LIMITED」紀念牌，表背則刻印限量300只的專屬序號。搭載全新開發的三重接收機芯模組，為世界首款採三種接收方式校正時間的腕表，可透過GPS與世界六局電波接收時間訊號。

表殼以再結晶鈦製成，其閃亮的外觀呼應了日本刀由晶體形成的波浪刃紋，並以象徵貴族的...
表殼以再結晶鈦製成，其閃亮的外觀呼應了日本刀由晶體形成的波浪刃紋，並以象徵貴族的深紫色電弧離子鍍膜處理。圖／Casio提供
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紅與金雙色搭配讓表盤結構更顯3D立體。圖／Casio提供
紅與金雙色搭配讓表盤結構更顯3D立體。圖／Casio提供
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表圈下方的第二節刻有漢字「鍛」，來自月山家族所信奉的「鍛刀一筋」，意涵對鍛造工藝...
表圈下方的第二節刻有漢字「鍛」，來自月山家族所信奉的「鍛刀一筋」，意涵對鍛造工藝的奉獻。圖／Casio提供
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G-Shock找來傳奇刀匠家族第6代傳人月山貞伸來打造全新MRG-G2000GA...
G-Shock找來傳奇刀匠家族第6代傳人月山貞伸來打造全新MRG-G2000GA表款。圖／Casio提供
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MRG-G2000GA腕表的專屬黑色木盒包裝上層點綴金屬感的圖紋設計。圖／Cas...
MRG-G2000GA腕表的專屬黑色木盒包裝上層點綴金屬感的圖紋設計。圖／Casio提供
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G-Shock MRG-G2000GA腕表，鈦金屬表殼、表鍊，全球限量300只，...
G-Shock MRG-G2000GA腕表，鈦金屬表殼、表鍊，全球限量300只，約24萬元。圖／Casio提供
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