這一只G-SHOCK表跟你想的不一樣！日本職人手工打造 要價24萬元

2019-07-31 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



成立超過35年的G-Shock已經不只是當年陪伴你我度過青春歲月的腕表，在這幾年，品牌與時俱進推出多款叫好又叫座的設計，更成為了品味的象徵。如同這只MRG-G2000GA腕表，結合了日本工藝美學，依舊有著強悍性能，展露出與其他表款截然不同的高度。

MR-G系列表款一直是G-Shock的製表驕傲，從過去到現在邀請了不同領域的工藝大師來為腕表外觀，添加職人手工的溫度，更不乏有國寶級大師的加持，讓每一只表款就猶如工藝品般。今年在巴塞爾鐘表展時，G-Shock就曝光MR-G全新MRG-G2000GA表款，依舊引起熱烈的討論。而這一只倍受表迷矚目的腕表，也在近日在台上市，全球限量300只，台灣也配有10只，相當難得。全新的MRG-G2000GA腕表，設計靈感來自擁有800年歷史傳統的日本刀工藝，所以品牌找來傳奇刀匠家族第6代傳人月山貞伸來打造，堪稱是最具收藏性的表款。