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限量60組！ 六福村主題式露營限時開搶

2019-07-31 17:11聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

全台唯一擁有刺激遊樂設施、野生動物園的六福村，今年再次推出主題露營，這次以自然生態為題，讓大小朋友「走進大自然」，同時準備豐富生態體驗課程，讓主題式露營玩法更上一層樓。8/24、25「夜探動物 生態體驗營」限量60組帳篷，7/31晚上6點準時開搶。

晚上的動物都在做什麼？獅子們下班回獸舍前有什麼習性？夏天的六福村樹上還有滿滿的獨角仙，蟲鳴鳥叫的生態環境。六福村行銷經理黃淑芳表示，園區自去年起推出的「來去遊樂園住一晚」露營，搭配萬聖節鬼怪主題讓遊客難忘。這次結合六福村最具特色的動物保育理念，再擴及日常生態知識，相信全家人都能收穫最棒的知識與回憶。

延續六福村露營的全包式特色，遊客只要準備好個人行囊，一卡皮箱就能到遊樂園住一晚，帳篷、餐點、寢具和體驗玩樂項目。入住後全園區可盡情暢遊，到了夜晚，夜探動物園的行程登場，蒸氣火車奈洛比號就要開進夜幕低垂的非洲大草原，犀牛、美洲野牛和斑馬就在身邊。除此之外，還有露友限定的動物保育員行程、夜探野生動物、昆蟲電影院等三大近距離體驗，更請來特別的生態講師，帶遊客在村中冒險，尋覓自然生態寶藏，還能知道獨角仙的生活秘密，豐富行程讓露友們感受不一樣的六福村。

到六福村露營感受特別的遊園氛圍。圖／六福村提供
到六福村露營感受特別的遊園氛圍。圖／六福村提供
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傍晚搭上蒸氣火車探訪夜間動物園。圖／六福村提供
傍晚搭上蒸氣火車探訪夜間動物園。圖／六福村提供
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生態體驗營遊客只要準備好個人行囊，一卡皮箱就能到遊樂園住一晚。圖／六福村提供
生態體驗營遊客只要準備好個人行囊，一卡皮箱就能到遊樂園住一晚。圖／六福村提供
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露營遊樂園動物園
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