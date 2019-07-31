顛覆老氣印象！JINS讓眼鏡吊鍊也能變時髦配件

2019-07-31 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



在印象中，懸掛於鏡腳的眼鏡吊鍊通常都是運用於老花眼鏡，方便讓年長者來使用，不過在日本國民品牌JINS的努力下，搖身一變，成為今年夏天最時髦的配件。而艷陽高照的夏日，BIN IN DEI也推出多款新太陽眼鏡，想讓消費者不只保護眼睛，還能讓整體造型加分。

JINS首度推出眼鏡配件Glasses Chain眼鏡吊鍊，適合毎款眼鏡或墨鏡，金屬細鍊配上流蘇的設計，也顛覆了老氣的既有印象。眼鏡吊鍊使用金屬材質搭配不同顏色的流蘇，吊鍊套則是採用矽膠材質，掛在眼鏡上不用擔心刮傷眼鏡，還具有止滑效果避免吊鍊滑落，流蘇可以隨心所欲掛在吊鍊不同位置上，創造出獨特風格。而且利用眼鏡吊鍊搭配不同眼鏡，就能簡單變換造型，讓率性穿搭更吸睛，因為眼鏡吊鍊不限款式都可使用，只需要使用原本的太陽眼鏡或眼鏡即可，花小錢就能看到效果。