顛覆老氣印象！JINS讓眼鏡吊鍊也能變時髦配件
在印象中，懸掛於鏡腳的眼鏡吊鍊通常都是運用於老花眼鏡，方便讓年長者來使用，不過在日本國民品牌JINS的努力下，搖身一變，成為今年夏天最時髦的配件。而艷陽高照的夏日，BIN IN DEI也推出多款新太陽眼鏡，想讓消費者不只保護眼睛，還能讓整體造型加分。
JINS首度推出眼鏡配件Glasses Chain眼鏡吊鍊，適合毎款眼鏡或墨鏡，金屬細鍊配上流蘇的設計，也顛覆了老氣的既有印象。眼鏡吊鍊使用金屬材質搭配不同顏色的流蘇，吊鍊套則是採用矽膠材質，掛在眼鏡上不用擔心刮傷眼鏡，還具有止滑效果避免吊鍊滑落，流蘇可以隨心所欲掛在吊鍊不同位置上，創造出獨特風格。而且利用眼鏡吊鍊搭配不同眼鏡，就能簡單變換造型，讓率性穿搭更吸睛，因為眼鏡吊鍊不限款式都可使用，只需要使用原本的太陽眼鏡或眼鏡即可，花小錢就能看到效果。
太陽高掛的夏日，墨鏡就成為外出不可或缺的時髦造型單品，BIN IN DEI本季突破以往，以輕盈不鏽鋼材質為基底搭配低調的漸層暗色鏡片，並以三槓設計為其特色，打造出全新形象。包括了以貓眼鏡面造型搭配鏤空金屬線條的經典設計，是回頭率最高的一款墨鏡。以及微圓框面搭配暗色鏡片，加上流線微內凹的雙槓造型的墨鏡，不論是與三五好友外出遊玩或是與女友外出約會，戴上這一副雙槓墨鏡絕對能吸引眾人目光。而且從即日起到8月31日止，還推出全面85折活動，絕對是添購行頭的最佳時機。
留言