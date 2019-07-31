跨界回饋用戶！遠傳登錄送UNIQLO涼感衣 台星送全家購物金

2019-07-31 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



跨界行銷再出新招！電信紛紛與生活品牌聯手，推出跨界回饋方案，讓用戶申辦超值方案，還有好康可以拿。

遠傳電信攜手UNIQLO推出抗暑「涼感企劃」，用戶只要在8月底前下載UNIQLO App並完成登錄者，即可獲得100元UNIQLO優惠券，不限品項消費滿1,000元即可折抵；即日起至8/31活動期間，申辦遠傳「愛+」方案，月付698元以上，於活動頁面登錄成功還可領取UNIQLO熱銷AIRism輕盈涼感衣，申辦1,399元以上方案，共可獲得3件涼感衣，全家都能免費涼一夏！成功申辦上述方案的用戶若於9月底前成功推薦一名家人加入遠傳電信，還可獲得1,000元的friDay Shopping購物金，最高可獲得5,000元購物金，把親友統統拉進網內、結伴消費更超值。