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旅客注意！世界遺產「軍艦島」石綿超標 即日起「禁止登島」

2019-07-31 16:07聯合報 記者陳睿中╱即時報導

旅客注意！日本極具特色的觀光景點「軍艦島」，由於附近空氣中的石綿飛散值超標，因此自即日起暫停登島行程。若是旅客近期有規劃軍艦島的旅遊計畫，建議盡快調整，避免空跑一趟。

軍艦島的正式名稱為「端島」，乃是位於九州長崎海域的半人工島嶼，因為外型酷似軍艦造型而得「軍艦島」的別名。過去軍艦島上因開採海底煤礦而興盛，建有日本最初的鋼筋混凝土公寓。但70年代隨著礦場關閉、島民離開之後，軍艦島成為無人島。而在2015年時，軍艦島也被列入世界文化遺產。

由於外型特殊，並且擁有強烈的廢墟風格，因此軍艦島吸引許多戲劇到此取景或是作為故事背景。電影《007空降危機》中的死城，就是以軍艦島為背景所搭建而成的虛擬島嶼，另外韓國電影《軍艦島》也是以軍艦島為背景所拍攝的電影。其他如B’z、Kat-Tun等樂團，都曾在軍艦島拍攝MV。

在高度知名度加持之下，「登軍艦島」是長崎熱門的觀光行程。旅客可在專人引導下參觀部份景點。但隨著本次空氣中石綿含量因素，軍艦島已經暫停開放登島。根據日本媒體報導，2017年共約有28.9萬名觀光客登島，再次開放的時間目前則尚未確定。若是有意想要更了解軍艦島歷史的旅客，也可以轉前往長崎市的「軍艦島數位博物館」，透過科技輔助，體驗當年軍艦島民的生活。

軍艦島。圖／取自維基百科
軍艦島。圖／取自維基百科
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軍艦長崎
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