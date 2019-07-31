旅客注意！世界遺產「軍艦島」石綿超標 即日起「禁止登島」

2019-07-31 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



旅客注意！日本極具特色的觀光景點「軍艦島」，由於附近空氣中的石綿飛散值超標，因此自即日起暫停登島行程。若是旅客近期有規劃軍艦島的旅遊計畫，建議盡快調整，避免空跑一趟。

軍艦島的正式名稱為「端島」，乃是位於九州長崎海域的半人工島嶼，因為外型酷似軍艦造型而得「軍艦島」的別名。過去軍艦島上因開採海底煤礦而興盛，建有日本最初的鋼筋混凝土公寓。但70年代隨著礦場關閉、島民離開之後，軍艦島成為無人島。而在2015年時，軍艦島也被列入世界文化遺產。

由於外型特殊，並且擁有強烈的廢墟風格，因此軍艦島吸引許多戲劇到此取景或是作為故事背景。電影《007空降危機》中的死城，就是以軍艦島為背景所搭建而成的虛擬島嶼，另外韓國電影《軍艦島》也是以軍艦島為背景所拍攝的電影。其他如B’z、Kat-Tun等樂團，都曾在軍艦島拍攝MV。