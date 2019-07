個性少女必備!UGG全新粉藍增高鞋 穿出長腿好比例

2019-07-31 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



悶熱的夏天許多人喜歡穿上短褲、短裙出門,但如果擔心露腿的穿搭沒辦法展示好比例的身型怎麼辦?不妨選一雙重量輕盈又有增高效果的休閒運動鞋吧!可以同時兼顧舒適和時尚度。

美國時尚生活品牌UGG推出一系列夏日必備球鞋,其中HIGHLAND、NEUTRA鞋款都擁有UGG專利輕量化Treadlite增高大底,不只可以修飾腿部線條、拉長比例,也可以踩出輕盈腳步。HIGHLAND鞋款以品牌經典靴型為靈感打造,運用牛皮、麂皮、漆皮與透氣網布多重材質拼接,選色方面以帶柔和調性的咖啡、淺藍與百搭白色穿出夏季的清爽姿態。NEUTRA鞋款則是以襪套細節配上鞋側身的包覆設計,並搭配印有品牌字樣的彈性鞋帶、後踵護片,主打螢光和金屬光配色。另外也有散發加州街頭風格的塗鴉系列。

來自西班牙的Camper近日則是與環保品牌Ecoalf合作,打造經典款Pelotas的輕量版。100%再生尼龍鞋面使用了來自回收塑料瓶、織物廢料和後工業廢料的創新面料和線條,並重新構想鞋帶和襯裡,是Camper目前為止所生產最環保的鞋子。每售出一雙鞋Camper都會捐贈2歐元給Ecoalf Foundation,這是一個與西班牙和泰國漁民合作的項目,旨在共同回收塑料海洋廢物。