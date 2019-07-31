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個性少女必備！UGG全新粉藍增高鞋 穿出長腿好比例

2019-07-31 15:13聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

悶熱的夏天許多人喜歡穿上短褲、短裙出門，但如果擔心露腿的穿搭沒辦法展示好比例的身型怎麼辦？不妨選一雙重量輕盈又有增高效果的休閒運動鞋吧！可以同時兼顧舒適和時尚度。

美國時尚生活品牌UGG推出一系列夏日必備球鞋，其中HIGHLAND、NEUTRA鞋款都擁有UGG專利輕量化Treadlite增高大底，不只可以修飾腿部線條、拉長比例，也可以踩出輕盈腳步。HIGHLAND鞋款以品牌經典靴型為靈感打造，運用牛皮、麂皮、漆皮與透氣網布多重材質拼接，選色方面以帶柔和調性的咖啡、淺藍與百搭白色穿出夏季的清爽姿態。NEUTRA鞋款則是以襪套細節配上鞋側身的包覆設計，並搭配印有品牌字樣的彈性鞋帶、後踵護片，主打螢光和金屬光配色。另外也有散發加州街頭風格的塗鴉系列。

來自西班牙的Camper近日則是與環保品牌Ecoalf合作，打造經典款Pelotas的輕量版。100％再生尼龍鞋面使用了來自回收塑料瓶、織物廢料和後工業廢料的創新面料和線條，並重新構想鞋帶和襯裡，是Camper目前為止所生產最環保的鞋子。每售出一雙鞋Camper都會捐贈2歐元給Ecoalf Foundation，這是一個與西班牙和泰國漁民合作的項目，旨在共同回收塑料海洋廢物。

Camper Together with Ecoalf提供三種不同的男女皆宜選擇，台灣只販售兩款男生款式。

HIGHLAND鞋款以經典靴型為靈感，選色方面以帶柔和調性的咖啡色、淺藍色與百搭...
HIGHLAND鞋款以經典靴型為靈感，選色方面以帶柔和調性的咖啡色、淺藍色與百搭白色穿出夏季的清爽姿態。圖／UGG提供
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Camper Together with Ecoalf系列輕量版Pelotas ...
Camper Together with Ecoalf系列輕量版Pelotas 最大限度地減少對環境的影響。圖／Camper提供
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UGG NEUTRA鞋款-金屬系列，4,500元。圖／UGG提供
UGG NEUTRA鞋款-金屬系列，4,500元。圖／UGG提供
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Camper Together with Ecoalf系列輕量版Pelotas ...
Camper Together with Ecoalf系列輕量版Pelotas 最大限度地減少對環境的影響。圖／Camper提供
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UGG HIGHLAND鞋款（白色），4,800元。圖／UGG提供
UGG HIGHLAND鞋款（白色），4,800元。圖／UGG提供
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NEUTRA鞋款以襪套細節配上鞋側身的包覆設計，並搭配印有品牌字樣的彈性鞋帶、後...
NEUTRA鞋款以襪套細節配上鞋側身的包覆設計，並搭配印有品牌字樣的彈性鞋帶、後踵護片，主打螢光和金屬光配色。圖／UGG提供
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Camper Together with Ecoalf系列輕量版Pelotas鞋...
Camper Together with Ecoalf系列輕量版Pelotas鞋款，6,980元。圖／Camper提供
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UGG NEUTRA鞋款-塗鴉系列，4,500元。圖／UGG提供
UGG NEUTRA鞋款-塗鴉系列，4,500元。圖／UGG提供
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UGG HIGHLAND鞋款（咖啡色），4,800元。圖／UGG提供
UGG HIGHLAND鞋款（咖啡色），4,800元。圖／UGG提供
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