今年月餅造型取勝 口味奶黃領風騷

2019-07-31 14:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



中秋節吃月餅的季節快到了，市面上各知名品牌月餅陸續問世，近年來月餅在造型和口味上力求變化，造型上今年有黑玫瑰造型，柚子造型等可愛月餅 ，至於口味，廣受歡迎的奶黃月餅，有越來越多品牌推出的趨勢。

由半島奶黃月餅始創人，有奶黃月餅之父之稱的葉永華和製餅大師黎永冠聯手打造的「皇玥餅藝」，去年正式於香港上市，即造成市場轟動，今年正式由元立國際貿易引進台灣市場。

推出流心芝麻月餅和流心奶黃月餅等口味，以嚴選上等食材，嚴格控制焗烤火候，讓芝麻流心清香回味，奶黃流心如絲般幼滑，另外還有精緻小巧的迷你奶黃月餅。

一之軒總經理特助廖珮綺表示，特色用餅頗受消費者青睞，以去年推出的口味及造型獨特的特色月餅來說，都熱銷缺貨，捉住市場脈動，一之軒今年一口氣推出五款設計風格不同的中秋禮盒，分別是「萩月」、「吟月」、「沐月A」、「沐月B」及經典提盒，搭配395元到1320元的多款訂價，滿足顧客送禮多元化的需求。

最吸睛的是各式可愛的造型，例如黑色玫瑰造型的「松露蕈菇」，選用台中新社無毒栽種的新鮮乾香菇，切碎後以甘醇的醬油快炒煸出香菇的自然香氣 ，淋上義大利白松露橄欖油，展露貴族般的香氣。