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供應「香菜醬油」！金葉紅廚打造「12種調味料」DIY餐檯 還有6款新菜

2019-07-31 11:57聯合報 記者陳睿中╱即時報導

今年初於微風南山開幕的日系中菜「金葉紅廚」，即日起攜手山本明裕，新推出東坡肉、蒜泥白肉等6款中華料理名菜，而且還新增豐富的「辛香料調味餐檯」，方便民眾調製自己喜愛的滋味，除有限定供應的「透明醬油」，甚至還將會有「香菜醬油」登場，讓台灣民眾也可以享受日式中華料理的用餐風格。

金葉紅廚是以和食料理手法，融合中華料理精髓所打造的中菜品牌，提供辛辣有味的川系料理，以及各種風味的中華料理。本次攜手合作的山本明裕，過去任職於四川飯店、霞ヶ関東京會舘天星苑等日本知名的中華料理店，結合金葉紅廚社長田中剛的手藝，一次推出東坡肉、蒜泥白肉、紅燒牛肉、生炒雙片、炒不碎、干鍋時蔬等6款料理。

僅使用三層肉中段的「東坡肉」，經滷煮3小時入味，不僅可以品嚐原味，還可享受搭配黃芥末的日式食用方式，帶來不同的滋味。「炒不碎」是將高麗菜、香菇等當季蔬菜，全部切成5公釐細絲拌炒而成的料理，考驗出師傅的刀工。「生炒双片」則是以日本經典的中華丼為概念，捨勾芡而改以白醬調味，帶出食材的自然口感。其他如干鍋時蔬、紅燒牛肉，也都各有不同滋味，每份售價65～120元。

金葉紅廚也自即日起推出「辛香料調味餐檯」服務，供應有黃芥末、蒜泥、五香粉、辣椒粉、花椒粉等11款不同風味的調味品可以自行使用，還有1款每月更換的「神秘調味品」增添變化性。首波登場的「透明醬油」，僅有醬油的鹹香風味但卻沒有黑褐色澤，讓料理增添滋味卻不失本色。金葉紅廚也預告，接下來還會提供五色芝麻、超辣辣油等不同的調味品，甚至還會有「香菜醬油」登場。

以中華丼為概念推出的「生炒双片」。圖／金葉紅廚提供
以中華丼為概念推出的「生炒双片」。圖／金葉紅廚提供
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熬煮3小時入味的「東坡肉」。圖／金葉紅廚提供
熬煮3小時入味的「東坡肉」。圖／金葉紅廚提供
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