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拎BV早秋新包 「最美社工」林予晞一秒霸氣上身

2019-07-31 11:55聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

今年因為一部《我們與惡的距離》，讓許多台灣觀眾看見不一樣的戲劇議題，也掀起久違的台劇熱。在劇中飾演賈靜雯妹妹、精神科社工師「宋喬平」的林予晞，除了因此獲得更高的關注度之外，連帶也從這個不同以往的角色中學到很多看待事物的新面向。

「以前對於公眾議題我是站在比較安全的角度觀察，但演完喬平這個角色後，我現在會更深入地閱讀個案，仔細探討前後因果，有點算是入戲太深吧！」予晞說。除此之外，她一直以來也從不吝於在粉絲團分享像是兒童福利、動保議題或是對新聞事件的看法，樂於把自己當作一個平台、發聲筒。擔不擔心會因此被持有不同意見的網友攻擊？「當然，有時也擔心自己偏離中立，會常常自我省思客觀與否，但基本上我覺得任何議題能有討論度是好的，比如當時在《與惡》中，病患無助地問為什麼事情會發生在他身上？劇中我的回答『可能因為你比較勇敢吧』就引發熱議，有的人會覺得這樣的說法不公平，為什麼勇敢的人就比較倒楣？」而在這樣一問一答之間，有類似經歷的網友能夠因此感到好過一些，也讓她感受到助人的滿足感。

除了演戲之外，予晞近期也參與許多時尚專題拍攝，獨特氣質和駕馭各種造型的功力頗受好評，有些角度看還真的有點像在戲裡演她姊姊的賈靜雯，讓人不得不佩服劇組的選角眼光。也因為那個角色讓她被封為「最美社工」，謙虛的她表示直到現在依然對「被稱讚」這件事感到很謹慎，「常常覺得自己配不起這些稱讚，而且如果我享受這些讚美就等於接受標籤，接受標籤這件事是有風險的，我都會有點顧慮。」言談之間充滿哲學味。

不過她倒是很享受嘗試各種時尚造型的過程，「可以穿到很多平常不太會穿的衣服，特別是那些用看的完全沒辦法想像自己穿上會是什麼樣子的類型，一旦駕馭成功就慢慢對自己越來越有信心。」像這次拍攝本報星品味展示Bottega Veneta早秋新裝與MARIE、THE ARCO包款，她都能依照各種色彩與尺寸轉換姿態，還展示了一秒收起笑容變高冷臉的功力，霸氣十足。

前陣子才發行個人攝影集，予晞平常最大的嗜好就是拍照，而且是從拍攝到洗照片都是自己來。「演員是用角色在說話，攝影對我來說是用自己的視角、更趨近真實心裡的話，但又不是真的用嘴巴講出來，顯得有點隱晦，我滿喜歡這種不太直接的表達方式。」至於戲劇方面，她透露很想嘗試狀態很放鬆，不那麼符合既定印象中的那種現代女性，但又能引起觀眾好感和共鳴的角色。「有點邊緣或很兇的特質，跳出刻板印象的女性。」

Bottega Veneta早秋是創意總監Daniel Lee到任之後首個系列作品，專注於提升著裝的實用性，希望營造出一種獨特而低調、時髦而雋永的簡約之美。THE ARCO包主打解構性直角編織樣式並放大格狀編織面積，保留品牌標誌性的元素之外也非常有型又具幽默感。MARIE包則是以喀什米爾小牛皮、滑細的小羊皮和天然蟒蛇皮鞣製，外型方正中帶柔和特質，袋面設有如名表扣環般的側按鈕開扣，整體融合了現代都市風格與米蘭簡化主義Milanese Reductionism的精隨，百搭實用。

THE ARCO 33小牛皮寬編織肩背包，10萬3,900元。圖／Bottega...
THE ARCO 33小牛皮寬編織肩背包，10萬3,900元。圖／Bottega Veneta提供
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(白)THE ARCO 48格紋小牛皮肩背包，91,900元；THE ARCO ...
(白)THE ARCO 48格紋小牛皮肩背包，91,900元；THE ARCO 33格紋小牛皮肩背包，77,100元。圖／Bottega Veneta提供
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林予晞穿Bottega Veneta早秋系列新裝與高跟涼鞋，拎MARIE包款。記...
林予晞穿Bottega Veneta早秋系列新裝與高跟涼鞋，拎MARIE包款。記者吳致碩／攝影
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MARIE小牛麂皮方型肩背包，11萬8,000 (2)
MARIE小牛麂皮方型肩背包，11萬8,000 (2)
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林予晞穿Bottega Veneta早秋系列新裝，拎THE ARCO包款。記者吳...
林予晞穿Bottega Veneta早秋系列新裝，拎THE ARCO包款。記者吳致碩／攝影
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林予晞穿Bottega Veneta早秋系列新裝與高跟涼鞋，拎MARIE包款。記...
林予晞穿Bottega Veneta早秋系列新裝與高跟涼鞋，拎MARIE包款。記者吳致碩／攝影
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林予晞穿Bottega Veneta早秋系列新裝與高跟涼鞋，拎MARIE包款。記者吳致碩／攝影
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MARIE小羊皮方型肩背包，11萬8,000元。圖／Bottega Veneta...
MARIE小羊皮方型肩背包，11萬8,000元。圖／Bottega Veneta提供
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林予晞穿Bottega Veneta早秋系列新裝，拎THE ARCO包款。記者吳...
林予晞穿Bottega Veneta早秋系列新裝，拎THE ARCO包款。記者吳致碩／攝影
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