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搭上熱門運動話題 OMEGA、TAG Heuer齊推限量腕表

2019-07-31 11:24聯合報 記者曾智緯╱即時報導

不管是足球、棒球還是網球，關注運動的人口相當可觀，因此成為了鐘表品牌大作文章的題材。已經是奧運「鐵咖」的歐米茄（OMEGA）近日就曝光了兩款2020東京奧運限量表；而泰格豪雅（TAG Heuer）則在曼徹斯特聯隊於上海進行季前巡迴賽期間，正式推出Carrera系列聯名表，不管那一只都充滿話題。

剩下不到一年東京夏季奧運比賽就要登場，這四年一度的運動盛事，依舊將由OMEGA擔任官方指定計時，所以延續以往的作法，品牌依舊推出了限量紀念表，來彰顯這項偉大的傳統。OMEGA利用旗下著名的兩款腕表為藍本，打造出海馬Aqua Terra東京2020限量版表，以及海馬Planet Ocean東京2020限量版表款，不管哪一款都是限量2,020只。其中的Aqua Terra腕表，採用這系列首見的陶瓷表盤，其上的格紋則是源自東京奧運Logo而來，搭配同樣是藍色系的橡膠表帶。另一款奧運限量表，一看即知是從日本國旗的紅、白二色轉化而來，為了向2020年東京奧運的年份致敬，表圈的數字20注有紅色液態陶瓷。

TAG Heuer則把目光放在足球運動，今年是曼徹斯特聯隊在1999年，同時獲得英超聯赛和英格蘭足總盃兩項國內頂級賽事的冠軍，更在歐洲冠軍聯賽中奪冠的二十周年。而自2016年就作為曼徹斯特聯隊俱樂部的官方計時的TAG Heuer便以此為啟發，推出限量99只的Carrera系列聯名腕表。採用黑色蛋白石製成表盤，位於9點鐘的計時盤印有曼聯標誌，表殼由黑色PVD塗層不鏽鋼打造，搭配黑色陶瓷表圈，底蓋則印有盾牌標識以及米色「1999 - THE TREBLE - 20 YEARS」及「1 OF 99」字樣。

泰格豪雅推出曼徹斯特聯隊Carrera系列聯名表，找來目前球隊一線隊球員Vict...
泰格豪雅推出曼徹斯特聯隊Carrera系列聯名表，找來目前球隊一線隊球員Victor Lindelof（左起）、Aaron Wan-Bissaka以及Tahith Chong來演繹。圖／TAG Heuer提供
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歐米茄Planet Ocean東京2020限量版表款，不鏽鋼表殼搭配白色陶瓷表圈...
歐米茄Planet Ocean東京2020限量版表款，不鏽鋼表殼搭配白色陶瓷表圈，全球僅2,020只，約24萬3,800元。圖／OMEGA提供
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歐米茄海馬Aqua Terra東京2020限量版腕表，不鏽鋼表殼搭配藍色拋光陶瓷表盤，全球僅2,020只，約20萬4,900元。圖／OMEGA提供
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泰格豪雅曼徹斯特聯隊Carrera系列聯名計時碼表，黑色PVD不鏽鋼表殼搭配蛋白...
泰格豪雅曼徹斯特聯隊Carrera系列聯名計時碼表，黑色PVD不鏽鋼表殼搭配蛋白石表盤，限量99只，價格未定。圖／TAG Heuer提供
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