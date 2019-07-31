搭上熱門運動話題 OMEGA、TAG Heuer齊推限量腕表

2019-07-31 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



不管是足球、棒球還是網球，關注運動的人口相當可觀，因此成為了鐘表品牌大作文章的題材。已經是奧運「鐵咖」的歐米茄（OMEGA）近日就曝光了兩款2020東京奧運限量表；而泰格豪雅（TAG Heuer）則在曼徹斯特聯隊於上海進行季前巡迴賽期間，正式推出Carrera系列聯名表，不管那一只都充滿話題。

剩下不到一年東京夏季奧運比賽就要登場，這四年一度的運動盛事，依舊將由OMEGA擔任官方指定計時，所以延續以往的作法，品牌依舊推出了限量紀念表，來彰顯這項偉大的傳統。OMEGA利用旗下著名的兩款腕表為藍本，打造出海馬Aqua Terra東京2020限量版表，以及海馬Planet Ocean東京2020限量版表款，不管哪一款都是限量2,020只。其中的Aqua Terra腕表，採用這系列首見的陶瓷表盤，其上的格紋則是源自東京奧運Logo而來，搭配同樣是藍色系的橡膠表帶。另一款奧運限量表，一看即知是從日本國旗的紅、白二色轉化而來，為了向2020年東京奧運的年份致敬，表圈的數字20注有紅色液態陶瓷。