便便博物館、鋼彈祭典！今夏「東京必打卡的3大特展」 竟還有特製Kitty聖代

2019-07-31 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



動漫迷與熱愛新鮮事物、喜歡拍照的網美們注意了！今年暑假，東京共有「鋼彈夏日祭典2019」、「名偵探柯南PLAZA」、「便便博物館TOKYO」等3大特展，另外還有華麗的「HELLO KITTY特製聖代」登場，為旅客帶來不一樣的樂趣。

為了慶祝鋼彈40週年，擁有1：1實物大小獨角獸鋼彈立像的東京DiverCity Tokyo購物中心自即日起至9月1日止，盛大舉辦「鋼彈夏日祭典」。除了商場內各處的鋼彈裝置藝術、限定商品之外，還有1:1實物大小獨角獸鋼彈立像的穿越體驗、解謎遊戲等各種遊戲，民眾只要挑戰解謎成功，就可以獲得原創的米你鋼普拉模型。另外自8月3日至8月11日期間，也有「鋼彈美食祭」登場，甚至還有鋼彈紀念水瓶珍珠飲品與刨冰，適合粉絲收藏。

自8月2日起至9月1日止，人氣角色「名偵探柯南」也將出現東京DiverCity Tokyo 購物中心。活動期間，將會有期間限定店「名偵探柯南PLAZA」出現於2樓DiverCity +，店內的設計風格也會符合故事設定。除了有販售多種活動限定、最新的柯南商品之外，也會有許多精美小禮物要贈送給粉絲。

今年3月首次在橫濱登場、造成網路熱蒐的「便便博物館」，今夏將進駐東京DiverCity Tokyo購物中心，並且於8月9日正式登場。相較於便便博物館YOKOHAMA，本次的「便便博物館TOKYO」新增了全新打卡點及遊戲。展覽共分成4大區域，包括有巨大便便、便便火山的「大廣場區」、閃亮便便排成一排的「便便打卡區」、認識世界各地便便商品的「便便知識區」，以及可玩便便遊戲的「便便互動區」。每個地點也都有粉嫩的便便裝飾物，適合拍攝IG美照。