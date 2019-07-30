美到發亮！ 不二堂x辻利茶舗「茶遊月光」中秋禮盒質感登場

2019-07-30 23:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



中秋送禮除了送月餅還有什麼其他的新選擇？因應禮盒市場的需求多變，加上聯名風潮不斷，各家業者也別出心裁的推出創意禮盒。「辻利茶舗」去年首次與台茶創意品牌「不二堂」推出中秋聯名禮盒「帶我去月球」，玩轉禮盒創意思維，將禮盒上蓋變身華麗夜燈，廣受消費者喜愛，今年再度聯手推出2019中秋「茶遊月光」禮盒，結合紙雕與燈光藝術，讓今年中秋禮盒美到發亮。

不二堂總經理連國輝表示，今年禮盒將文創力量帶到生活中，將台灣紙雕藝術結合京都景物，複雜四層紙雕結構精美細緻，讓禮盒不只是禮盒，更是一種藝術品，點亮後發光的月亮增添中秋過節氣氛。禮盒內容物則是烏龍茶藏心蛋捲、辻利抹茶藏心蛋捲，搭配台灣特有的茶樹品種「金萱烏龍茶」，與茶味蛋捲組成絕配滋味。即日起至8/24限量販售，於不二堂官網線上預購享原價1180元優惠價899元。