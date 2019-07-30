親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
進口雞肉安不安
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
器官捐贈

私菸案真正大尾者在府黨任要職？ 扁：蔡應壯士斷腕

日本公布2018旅遊住宿數據 台灣人於日本20個縣市奪第一

揭秘對感情最專一的男人 A型金牛男根本是「馬子狗」

2019-07-30 21:21聯合報 記者劉小川╱即時報導

之前大家看星座，多是哪些星座的男生最容易劈腿、專一等，這次就來合併一下，哪些血型搭配哪些星座的男生搭配，是我們最佳的男士人選，根本就是專一男！

O型獅子男

很有責任感的O型獅子男，一般你會很少聽見他的承諾、或畫大餅，因為他們的責任性強，對於承諾來說，彷彿就是人生的目標，所以O型獅子男一旦承諾了，就不會再背叛。

但如果你和一個O型獅子男談戀愛，你可以放心他在這段感情裡的所有保證，也不會因為時間的久遠，或承諾的目標有多麽遠大，只要願意花時間陪伴他，總有一天，他會兌現自己所出口的諾言。

A型金牛男

金牛座給人的感覺就是非常固執，重點是A型人對於固執可能更執著些，所以要跟A型金牛男在一起，可要多花點耐心跟功夫培養，對於決定在一起的A型金牛男對於愛情的執著，也可想而知。

然而決定跟A型金牛男，對於他的癡情、頑固、脾氣，都好得讓人歎為觀止，可說是「馬子狗」的最佳代表。

A型巨蟹男

天生保守而傳統的巨蟹男，對於感情的認真度，可說是讚譽有加，認真專一是他們的座右銘，對於A型巨蟹男來說，細水長流的情感，是他們渴望追求的目標。

對於一時的誘惑來說，對方也可以放心這點，因為保守的巨蟹A，對於隨波逐流這件事情，也不會有太大的興趣，因為他下班的第一件事，就是好好跟你吃頓浪漫的晚餐。

AB型牡羊男

對於牡羊座，給人的既定印象就是衝動、說話白目。但AB型牡羊男卻有著別人沒有的冷靜與理性，如果他喜歡一個人的時候，他不希望這段關係有複雜的情況，就會一直喜歡下去。

AB型牡羊男就像個單純的孩子，喜歡簡簡單單的相愛，這種感情模式，才真正能讓他安心的細水長流。

星座是大方向標準，搭配著血型，讓人更看得清男人。圖／摘自 pexels
星座是大方向標準，搭配著血型，讓人更看得清男人。圖／摘自 pexels
分享
什麼樣的星座血型男才最有魅力呢？圖／摘自 pexels
什麼樣的星座血型男才最有魅力呢？圖／摘自 pexels
分享
不管是怎樣的情感，都應該相對的負責任。圖／摘自 pexels
不管是怎樣的情感，都應該相對的負責任。圖／摘自 pexels
分享

星座愛情
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

再怎麼塗保養品都沒用？全新保養訣竅曝光 先用前導精萃去除髒污

2019-07-30 19:49

動力學和歐普藝術之父 迭斯逝世留去思

2019-07-30 18:46

轟動全日本 「會發光的珍珠」台灣版來了！

2019-07-30 18:43

挑戰最高CP值漢堡 麥當勞極選系列首創「酪梨」入堡

2019-07-30 18:35

設計師王大仁想的不一樣 強勢帶領小白鞋脫離「灰」姑娘的命運

2019-07-30 18:35

老公貼心送棒球票 林依晨不愛過節偏愛日常小驚喜

2019-07-30 18:25

AKEMI火辣秀Dupont打火機 一口氣為兩個重要男人挑打火機

2019-07-30 18:05

3年大成！名廚詹姆士新創品牌「詹麵」 搶攻即食麵市場

2019-07-30 18:01

輕便又涼爽！「ICE－Quartz夏夜追夢床」打造涼感睡眠溫度

2019-07-30 17:52

七夕撒糖小禮物 糖果粉大象零錢包、紅唇啾啾小短夾都想要

2019-07-30 17:49

集點的好機會！全家便利商店「會員回饋季」消費累點可抽1000萬點數

2019-07-30 17:21

7-ELEVEN「夏季輕食四大天王」出爐！御飯糰新口味餡料增量快吃一波

2019-07-30 16:53

七夕情人節必備華麗大餐！台北7大高檔牛排館全攻略

2019-07-30 16:22

搶暑假商機 台中日曜天地、奧黛莉有商品優惠可享

2019-07-30 15:36

升級父親造型品味 就靠配件細節來加分

2019-07-30 14:59

夏日出遊 那一台相機最好拍？

2019-07-30 14:15

運動型攝影機 陪你上山下海

2019-07-30 14:14

運動完別「乾」擦汗水 沒擦掉鹽分一樣長痘痘

2019-07-30 13:26

酷航輸入代碼享優惠 首爾、曼谷最低7折起

2019-07-30 12:51

超淡定佛系文具 誠品「理想的文具」開展倒數精選10大必買好物

2019-07-30 12:41

U值媒／釜山傳聞中的蔘雞湯入口即化

2019-07-30 12:36

環保署雙熊 推「冰、冷、關、濾、燈」減碳五招

2019-07-30 11:22

這款情人節對表有夠狂 高調放閃沒在怕

2019-07-30 09:30

BLANCPAIN熱愛海洋生態 水下攝影師吳永森一「拍」即合

2019-07-30 08:53

林口商場搶親子客層 改裝推優惠

2019-07-30 00:35

七夕耍萌 辛巴、Kitty貓 化身聯名飾品

2019-07-30 00:33

BLANCPAIN熱愛海洋生態 水下攝影師吳永森一拍即合

2019-07-30 00:17

包裝質感爆表！RMK秋冬彩妝吹「寧靜大地風」 文青外型好燒人

2019-07-29 18:37

小7搶攻智販機市場！「功夫大師」公仔首度開賣

2019-07-29 17:57

鮮、甜、嫩！玫瑰花型牛肉麵藏身台南藍曬圖園區 美翻IG

2019-07-29 17:27

7-11再聯手MAISON PROMAX！限量天神包款集點加價購 斷貨宙斯款、赫拉款重現

2019-07-29 17:15

Montblanc亞洲第一家旅行裝備快閃店開幕 炎亞綸化身達人現身力挺

2019-07-29 16:29

夏天狂脫妝？化妝搶時間必用「BB霜」 4招正確用法才有回頭率！

2019-07-29 16:01

這絕對是真愛！曾之喬連三天帶新歡「小綠綠」出門

2019-07-29 15:45

美酒加咖啡 伯朗全面轉型餐酒館

2019-07-29 15:44

連洗衣機都變身手提包 Moschino到底能有多搞怪？

2019-07-29 14:49

七夕情人節 許願禮物清單看過來

2019-07-29 14:47

香菜控吃起來！新北板橋獵奇「豬血糕雪花冰」IG爆紅

2019-07-29 14:13

睽違15年！喜憨兒再度攜手幾米 推限量月餅禮盒

2019-07-29 13:46
看更多

熱門文章

「性格內向人」才有的4種特性 相處越久、越發現他們超厲害

2019-07-29 22:27

冷氣連續24小時開2個月 帳單讓網友驚訝大嘆便宜

2019-07-30 15:52

南海低氣壓結構好 氣象局：可能成為第7號颱風「薇帕」

2019-07-30 09:27

掀開馬桶蓋被「大蛇頭」狠盯 怒拔馬桶竟抓出40公斤巨蟒

2019-07-30 15:01

2至4歲育兒津貼周四起申請 40萬幼兒受惠

2019-07-29 23:40

每日星座運勢／雙子個人魅力難招架 愛情浪漫甜蜜

2019-07-30 00:00

面試報朋友名攀關係 486先生打臉：他去年被我開除了

2019-07-30 15:28

蘇花改邁向通車的最後一哩路 高壓送電了

2019-07-30 10:35

色彩鮮艷的矽膠鍋鏟和餐具耐熱嗎？ 專家分析看這裡

2019-07-30 07:25

南海低壓增強為熱帶性低氣壓 24小時內恐成颱

2019-07-30 17:54

影／科摩多龍六口生吞猴子 驚悚畫面曝光

2019-07-30 11:18

日本公布2018旅遊住宿數據 台灣人於日本20個縣市奪第一

2019-07-30 20:56

捷運新蘆線車廂亂塗鴉 北捷：最高處7500元罰款

2019-07-30 11:08

運動完別「乾」擦汗水 沒擦掉鹽分一樣長痘痘

2019-07-30 13:26

給急診、消防隊4年的愛心麵包要中斷 烘培坊老闆致歉

2019-07-30 10:42

他們「做愛做的事」太激情 聲響嚇人還壓垮天花板

2019-07-30 15:03

人參飲雞精當晚餐 貴婦瘦身不成還便祕 醫：母湯喔

2019-07-30 09:41

台女赴美捐卵報酬24萬 術後腹部漲得像懷孕

2019-07-30 13:11

【親子之間】楊富勇／非專業鋼琴家教

2019-07-30 06:00

彭啟明：周末起天氣變化大 就看熱擾動動向

2019-07-30 07:22

用衛生棉條被媽媽吼會破處 她大嘆老一輩認知難改變

2019-07-30 17:13

【主婦心情】遊俠／氣炸鍋的遐想

2019-07-30 06:00

吳德榮：下周一呂宋島北的熱擾動 較有機會威脅台灣

2019-07-30 07:16

空少任工會理事遭降調貨管員 法院認證華航秋後算帳

2019-07-29 16:43

台東池上駐村五年 蔣勳宣布告別縱谷

2019-07-30 13:08

退機場服務費 即起免手續費

2019-07-29 23:40

氣溫升高缺糧 海鷗生吞兔子還會吃同類

2019-07-30 15:11

挑戰最高CP值漢堡 麥當勞極選系列首創「酪梨」入堡

2019-07-30 18:35

聯晚之眼／國產CAS雞凍半年就銷毀 進口肉連屠宰日都沒

2019-07-30 12:23

晴朗炎熱 氣象局對8縣市發出高溫黃燈

2019-07-30 07:23

淡海輕軌9月起下班尖峰增班次 縮短到12分一班

2019-07-30 11:45

國際陸續禁用陰道人工網膜 食藥署：不會跟進

2019-07-30 15:38

機票比便當還便宜！台灣虎航8月推銅板價 回程單程未稅最低50元起

2019-07-30 17:43

圖／龜山島瀕危台灣狐蝠現蹤 估計僅20至30隻

2019-07-30 08:03

下班下課小心！氣象局發布南高屏大雷雨即時訊息

2019-07-30 16:47

【測字】財星閃爍偏財多？速測近期財運起伏

2019-07-30 10:03

不要用手拍死牠 小心防範隱翅蟲皮膚炎

2019-07-30 14:31

全台逾7萬家公司欠健保21億 雙北宜蘭短繳單位最多

2019-07-30 13:11

我國再增2例腸病毒重症 中港日韓泰疫情更嚇人

2019-07-30 15:14

台南境外移入登革熱病例再添一例 創20年來新高

2019-07-30 12:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top