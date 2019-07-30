揭秘對感情最專一的男人 A型金牛男根本是「馬子狗」

2019-07-30 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



之前大家看星座，多是哪些星座的男生最容易劈腿、專一等，這次就來合併一下，哪些血型搭配哪些星座的男生搭配，是我們最佳的男士人選，根本就是專一男！

O型獅子男

很有責任感的O型獅子男，一般你會很少聽見他的承諾、或畫大餅，因為他們的責任性強，對於承諾來說，彷彿就是人生的目標，所以O型獅子男一旦承諾了，就不會再背叛。

但如果你和一個O型獅子男談戀愛，你可以放心他在這段感情裡的所有保證，也不會因為時間的久遠，或承諾的目標有多麽遠大，只要願意花時間陪伴他，總有一天，他會兌現自己所出口的諾言。

A型金牛男

金牛座給人的感覺就是非常固執，重點是A型人對於固執可能更執著些，所以要跟A型金牛男在一起，可要多花點耐心跟功夫培養，對於決定在一起的A型金牛男對於愛情的執著，也可想而知。

然而決定跟A型金牛男，對於他的癡情、頑固、脾氣，都好得讓人歎為觀止，可說是「馬子狗」的最佳代表。

A型巨蟹男

天生保守而傳統的巨蟹男，對於感情的認真度，可說是讚譽有加，認真專一是他們的座右銘，對於A型巨蟹男來說，細水長流的情感，是他們渴望追求的目標。

對於一時的誘惑來說，對方也可以放心這點，因為保守的巨蟹A，對於隨波逐流這件事情，也不會有太大的興趣，因為他下班的第一件事，就是好好跟你吃頓浪漫的晚餐。

AB型牡羊男

對於牡羊座，給人的既定印象就是衝動、說話白目。但AB型牡羊男卻有著別人沒有的冷靜與理性，如果他喜歡一個人的時候，他不希望這段關係有複雜的情況，就會一直喜歡下去。