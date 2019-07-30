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有態度的微刺青唇霧！ETUDE HOUSE「絕無色限叛逆唇霧」蜜桃色、胡蘿蔔色爆美

2019-07-30 18:39聯合報 記者陳立儀╱即時報導

唇色除了追隨時尚，更是展現自我態度的方式。ETUDE HOUSE將於8月推出全新10色的絕無色限叛逆唇霧，特別邀約模特兒裴宥真（音譯）模特兒來演繹新品，身為非洲與韓國混血兒的她，在求學階段遭受不少異樣眼光，但她反而更加努力向上，成為新生代的少女模特兒，大放異彩，這也是ETUDE HOUSE這款微刺青唇霧想要傳遞的態度「誰說你不可以？」。

ETUDE HOUSE絕無色限叛逆唇霧含3種矽彈性體凝膠成分，持色不暈染，特殊上尖下圓的針孔型狀刷頭能適應不同唇形，並且可透過中空設計適當調節每一次的用量，打造零負擔的輕薄質地，其中主打色為玫瑰鮮奶茶色系的「PK002調點嬉皮」、番茄汁色的「RD301惹火中燒」。

根據ETUDE HOUSE統計，消費者購買唇膏偏好裸膚、大地色系的BE色號，唇釉則喜愛紅色調的RD、咖啡色調的BR等色號，因此絕無色限叛逆唇霧光是紅色系的RD系列就占了5色；另外像是水蜜桃色的「OR202絕對態度」、胡蘿蔔色的「BR401野放謠言」也是絕美必收。

ETUDE HOUSE絕無色限叛逆唇霧預計8月1日起於全台開賣，8月1日起於ETUDE HOUSE忠孝復興店、京站、新竹巨城、一中、台南國華、高雄新崛江門市及8月9日起於ETUDE HOUSE台北時代門市購物滿599元，並內含一款絕無色限叛逆唇霧，就送色韓國限定的刺青貼紙一份，各店限前15名。

ETUDE HOUSE絕無色限派逆唇霧主打色「RD301惹火中燒」。圖／ETUD...
ETUDE HOUSE絕無色限派逆唇霧主打色「RD301惹火中燒」。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE絕無色限派逆唇霧「OR201裸色崇拜」是莫蘭迪暖色系。圖／...
ETUDE HOUSE絕無色限派逆唇霧「OR201裸色崇拜」是莫蘭迪暖色系。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE絕無色限派逆唇霧主打色「RD301惹火中燒」。圖／ETUD...
ETUDE HOUSE絕無色限派逆唇霧主打色「RD301惹火中燒」。圖／ETUDE HOUSE提供
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全新10色的ETUDE HOUSE絕無色限派逆唇霧預計8月1日起於全台開賣，售價...
全新10色的ETUDE HOUSE絕無色限派逆唇霧預計8月1日起於全台開賣，售價390元。圖／ETUDE HOUSE提供
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胡蘿蔔色的ETUDE HOUSE絕無色限派逆唇霧「BR401野放謠言」，售價39...
胡蘿蔔色的ETUDE HOUSE絕無色限派逆唇霧「BR401野放謠言」，售價390元。圖／ETUDE HOUSE提供
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水蜜桃色的ETUDE HOUSE絕無色限派逆唇霧「OR202絕對態度」，售價39...
水蜜桃色的ETUDE HOUSE絕無色限派逆唇霧「OR202絕對態度」，售價390元。圖／ETUDE HOUSE提供
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全新10色的ETUDE HOUSE絕無色限派逆唇霧預計8月1日起於全台開賣，售價...
全新10色的ETUDE HOUSE絕無色限派逆唇霧預計8月1日起於全台開賣，售價390元。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE絕無色限派逆唇霧主打色「PK002調點嬉皮」。圖／ETUD...
ETUDE HOUSE絕無色限派逆唇霧主打色「PK002調點嬉皮」。圖／ETUDE HOUSE提供
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