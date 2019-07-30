有態度的微刺青唇霧！ETUDE HOUSE「絕無色限叛逆唇霧」蜜桃色、胡蘿蔔色爆美

2019-07-30 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



唇色除了追隨時尚，更是展現自我態度的方式。ETUDE HOUSE將於8月推出全新10色的絕無色限叛逆唇霧，特別邀約模特兒裴宥真（音譯）模特兒來演繹新品，身為非洲與韓國混血兒的她，在求學階段遭受不少異樣眼光，但她反而更加努力向上，成為新生代的少女模特兒，大放異彩，這也是ETUDE HOUSE這款微刺青唇霧想要傳遞的態度「誰說你不可以？」。

ETUDE HOUSE絕無色限叛逆唇霧含3種矽彈性體凝膠成分，持色不暈染，特殊上尖下圓的針孔型狀刷頭能適應不同唇形，並且可透過中空設計適當調節每一次的用量，打造零負擔的輕薄質地，其中主打色為玫瑰鮮奶茶色系的「PK002調點嬉皮」、番茄汁色的「RD301惹火中燒」。

根據ETUDE HOUSE統計，消費者購買唇膏偏好裸膚、大地色系的BE色號，唇釉則喜愛紅色調的RD、咖啡色調的BR等色號，因此絕無色限叛逆唇霧光是紅色系的RD系列就占了5色；另外像是水蜜桃色的「OR202絕對態度」、胡蘿蔔色的「BR401野放謠言」也是絕美必收。