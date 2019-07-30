設計師王大仁想的不一樣 強勢帶領小白鞋脫離「灰」姑娘的命運

2019-07-30 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



設計師王大仁Alexander Wang總是有出人意表的新作，在運動鞋的浪潮中，他以防水作為設計宗旨，讓小白鞋擺脫灰頭土臉的悲歌，運用防水膜層打造全新3色運動鞋，延長潮鞋壽命。

alexanderwang發表最新的2019 Collection 2系列中的awnyc stadium運動鞋，共有白、黑、黃三色，以流暢的線條塑造洗鍊外型，運用牛皮、橡膠等多種材質拼接而成，最特別之處在於使用了PVC材料包覆網眼鞋面，可應付抵擋日常污漬，並可防水，讓球鞋躋身雨天造型行頭，款式實搭也晉升耐穿鞋款。

小白鞋最怕髒兮兮，王大仁本人就在IG放了小白鞋的哭臉、笑臉圖，可憐的他牌小白鞋意外中箭是插曲，但足見王大仁對於這雙小白鞋變髒髒哭喪著臉的扼腕心情，因此以防水、抗髒的PVC材料作為新運動鞋的必備功能，讓白鞋擺脫灰鞋宿命，並邀請網紅以戲劇化的實驗方式測試這雙新鞋的防水性，在IG人氣超過420萬粉絲的Rickey Thompson在影片中秀出不論是雨水、陽光或香檳浴，awnyc stadium運動鞋都能全身而退、保持潔白如新的防水「膜力」，趣味而吸睛。