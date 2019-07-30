挑戰最高CP值漢堡 麥當勞極選系列首創「酪梨」入堡

2019-07-30 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



近年在全球掀起「超級食物」風潮，酪梨成為全球最受歡迎的食材之一，看準消費者對食材的講究，台灣麥當勞「Signature極選系列」首度採用新鮮酪梨切丁入堡，7/31起至9/3，推出限期、限量「酪梨安格斯黑牛堡」、「酪梨嫩煎鷄腿堡」、「酪梨脆鷄沙拉」與「酪梨烤鷄沙拉」四款極選系列。

進入夏季，酪梨的網路搜尋量更高達平日的5.8倍，顯示台灣消費者對酪梨的喜愛。台灣麥當勞整合行銷部副總裁寇碧茹表示，為帶給顧客更具質感與水準的美味，「Signature極選系列」首次採用被金氏世界紀錄列為最營養的水果「酪梨」入堡。此次期間限定產品，選用「哈斯酪梨」切丁，有別於市面上的酪梨醬，讓消費者看得到也吃的到，兩款新口味分別搭配四盎司安格斯黑牛或上等鷄腿肉，預計將可帶來一成來客數成長。

身為酪梨控的藝人吳姍儒(Sandy)受邀參與新品試吃，她表示，酪梨是自己最愛的食材，其中她最推薦「酪梨安格斯黑牛堡」，吃起來就像牛肉融入了奶油一般，口感豐富有層次。除了在「酪梨安格斯黑牛堡」、「酪梨嫩煎鷄腿堡」加入新鮮酪梨，特別以雙醬調味，呈現多重滋味，同場加映「酪梨脆鷄沙拉」及「酪梨烤鷄沙拉」，提供喜愛輕食的消費者多元的選擇。