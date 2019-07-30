動力學和歐普藝術之父 迭斯逝世留去思

2019-07-30 18:46 台灣醒報 記者周楷翔╱台北報導



孩童在克魯茲．迭斯的作品中遊玩。（Photo by 網路截圖） 分享 facebook

高齡95歲的委內瑞拉藝術家，克魯茲．迭斯近日在法國巴黎逝世。曾經被譽為21世紀最偉大的藝術創新者之一，並且在動力學和歐普藝術領域有強烈的開創性，其豐富的創作生涯讓作品在世界各知名博物館展演。巨型展品也是克魯茲．迭斯的強項，規模最大的作品即是一艘760噸的退役領航船。

歐普藝術（OP Art）通常以線條、形狀、色彩排列的變換，運用光學技術營造視覺錯覺，達成藝術效果，是20世紀興起的藝術思潮。觀看者會因為所處位置的變化而欣賞到藝術品各種不同的呈現方式，如同藝術家的表示：「作品變換不息正如光的姿態。」而迭斯是此藝術流派的佼佼者。

根據《英國廣播公司》報導，迭斯的作品不僅在室內的展演空間呈現，許多室外場所也成為他揮灑藝術天份的畫布。位於委內瑞拉首都的玻利瓦爾國際機場，就有大面積的牆面覆蓋著克魯茲．迭斯的作品；洛杉磯布洛德博物館周圍的斑馬線，原本黑白二色單調的設計變成螢光藍綠幾何圖形的交疊，也是其創作之一。

想像無疆，巨船重生

最著名、規模最大的創作位於利物浦，吸引了許多藝術愛好者。根據另一篇《英國廣播公司》報導，歐普藝術及相關的立體主義創作，並非首次由克魯茲．迭斯在船艦上實現，其藝術迷幻、改變感知的能力曾在一次大戰被用以戰鬥目的而非審美目的，繪製在軍艦上以混淆敵人視聽。過去原本有濃烈死亡意圖的設計，百年後卻成為藝術家對美的禮讚，讓觀賞者深感和平的可貴。

泊於默西塞德郡海事博物館的百歲領航船，因為參與過第一次世界大戰被賦予特殊歷史地位。原本這個令人頭疼該如何處理、陳舊灰白的760噸巨大船身，被迭斯轉化為令人目眩神迷的夢幻船艦而獲得重生機會，抑豐富了利物浦市民的生活美感。

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