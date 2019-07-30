老公貼心送棒球票 林依晨不愛過節偏愛日常小驚喜

2019-07-30 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



下周即將迎來七夕情人節，最近正在忙著宣傳新戲的林依晨和師弟林柏宏特別一起展演Prada七夕限定系列商品，雖然穿戴看起來熱情滿溢的愛心元素服飾與配件，但兩人不約而同都對平淡中帶驚喜的感情模式特別情有獨鍾。

結婚近五年的林依晨，自曝目前是處於一種很知足的狀態，對她來說夫妻間最幸福的狀態就是在日常生活中發現對方的變化，觀察什麼事讓他開心或不開心，針對這個去做調配，「熱了就給手帕，冷了給圍巾」，反而沒有特別去想過節的事情，「不過以前我也做過那種很甜蜜的事，比如把櫻桃拿去浸巧克力當作禮物，也有經歷過摺星星或紙鶴送給喜歡的人那種少女時期。」現在的她反而比較不會特意在節日才有所表示，平常有看到適合另一半的東西就會先買下來，「因為有時候接近節日時反而會找不到適合的，通常我也會挑比較永恆經典的設計，像是這次Prada推出的愛心主題，年年都可以用。」

她也分享她心中情人間最貼心的送禮訣竅，「當你在乎這個人，自然就會觀察他的需求，那份觀察的貼心才是最感動人的，比如說如過對方喜歡休閒感的設計，你就不要送太隆重的款式。」她也透露最近老公買了棒球票送她，讓她大讚「相當用心。」看來老公真的有觀察到老婆的需求喔！