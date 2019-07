AKEMI火辣秀Dupont打火機 一口氣為兩個重要男人挑打火機

2019-07-30 聯合報 記者孫曼╱即時報導



美國的自由風格和法國的精品會擦出什麼樣的火花呢?法國精品S.T. Dupont 最新推出由紐約時裝品牌THE ROW創辦人歐森雙胞胎姊妹聯名設計的S.T. Dupont by THE ROW限量系列,有別以往的繽紛用色和熱情迷幻的波西米亞風格,共有大喇叭、眼睛以及太陽3種圖騰,分別出現在經典的LINGE 2打火機和年輕纖薄的SLIM7打火機機身上,希望能打動新世代的BOBO族,連平常很少使用打火機的名模AKEMI都覺得可以隨身帶一個,也順邊幫緋聞男友錦榮和爸爸挑選。

喜歡鮮豔顏色的AKEMI說,這系列共6款不同的設計中,她最喜歡黃色喇叭圖案的SLIM7打火機,「而且它很薄,女生放在包包裡很方便,只有45公克超級輕的。」而若是錦榮的話,她認為黑色機身的眼睛圖案SLIM7打火機顏色「很man」,但太小了,同樣圖案的LIGNE 2打火機造型更為厚實,比較適合高大的男生。七夕情人節和父親節接連將至,AKEMI笑說沒在過情人節,當然是父親節比較重要,並為爸爸挑選了鮮豔顏色的喇叭圖案LIGNE 2打火機,主要是因為爸爸「很好養」,送什麼都很開心,所以比照自己選一樣的鮮豔款。