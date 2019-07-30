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3年大成！名廚詹姆士新創品牌「詹麵」 搶攻即食麵市場

2019-07-30 18:01聯合報 記者徐力剛╱即時報導

有人說，「廚師憑藉對料理熱情，方能創造魔術般佳餚。」名廚詹姆士也是如此，以愛吃麵著稱的他，濃縮廚師生涯精髓，耗時3年半打造全新即食麵品牌「詹麵」，秉持以時間淬鍊食材，專業造就口碑精神，為食家饕客帶來全新味覺饗宴，活動中世界球后詹詠然驚喜現身，力挺學長產品上市。

擁有32年廚師經驗的詹姆士，從16歲進入廚房開始，除了每天製作美味料理外，多年來主持美食節目，足跡橫跨中國、新加坡等國家，融合各國料理經驗，成為滋養「詹麵」啟蒙新動力。新品詹麵搶攻即食麵市場，以90克麵條為例，僅需2分半時間即可快熟，美味不打折，相較坊間麵條大多需要4~5分鐘，減少民眾候餐時間，特製方形麵體富有嚼勁，細麵可吸附更多醬汁，讓口感加分。

說到麵食好滋味，美味「沾醬」具有畫龍點睛之效，詹姆士精製「詹醬」，無論單吃或搭配麵條享用，獨特滋味讓人口水直流，詹姆士分享，喜愛「詹麵」的朋友，也可與沙拉、切仔麵、水餃或蔥抓餅等一同品嚐，全新口感令人驚艷。

網球好手詹詠然驚喜現身活動現場，詹詠然說，雖然目前正如火如荼準備美國公開賽，但學長心血「詹麵」、「詹醬」問世，必須來支持下，其實自己之前就吃過詹麵，只要回國都會去學長餐廳吃飯，每次都有驚喜創意料理。詹姆士笑著說，這裡有兩台卡車，就是為你準備的。

詹姆士加碼宣布，全新「2萬包麵走2萬公里路」計畫正式啟動，為了讓更多人享用詹麵好滋味，未來將以麵會友，開始環島走透透旅程，將詹醬與詹醬美味帶到全台各地。

網球好手詹詠然（圖右）出席「詹麵」活動，為學長加油打氣。圖/詹麵提供
網球好手詹詠然（圖右）出席「詹麵」活動，為學長加油打氣。圖/詹麵提供
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名廚詹姆士自創品牌「詹麵」，搶攻即食麵市場大餅。圖/詹麵提供
名廚詹姆士自創品牌「詹麵」，搶攻即食麵市場大餅。圖/詹麵提供
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創意料理環島新加坡
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