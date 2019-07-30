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七夕撒糖小禮物 糖果粉大象零錢包、紅唇啾啾小短夾都想要

2019-07-30 17:49聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

今年度七夕情人節最出人意表的莫過於CELINE推出紅唇大眼包款，出自黯黑系設計師Hedi Slimane之手實屬難得，而LOEWE的糖果粉色迷你包款，也是七夕撒糖的首選，各經典、熱賣款式都有甜蜜色彩；MULBERRY也以綴滿愛心的絲巾與粉色包款應景，一時愛心滿天飛，真是甜美的季節。

熾熱如烈焰的紅唇並不讓人意外，驚喜的是竟然出現在Hedi Slimane的作品中，帶著日系設計感的幽默，翻玩來自紐約布魯克林藝術家Anneli Sanaye Henriksson最具標誌性的「Telepathic Love」印花，包括洋裝、皮夾、手機殼、球鞋等多款商品，豐滿紅唇鑲嵌著眨巴大眼睛，有點怪誕，又有些調皮，也是Hedi Slimane少見的浪漫之作。MULBERRY的Keeley手袋則推出冰沙粉、緋紅色拼接的七夕款，並同時上市配色浪漫的大、小紅色愛心壓印的絲巾，都是直接點題七夕情人節的單品。

LOEWE則是以迷你、小巧的可愛包款做為七夕情人節表情意的單品，包括Hammock、Puzzle等經典手袋都有迷你版，並且以糖果粉、莓果色定義粉紅泡泡滿溢的情人節，此外，造型可愛的大象零錢包、熱賣的Gate也有七夕糖果粉色款式，是不失手的告白精選包款。

CELINE Telepathic Love印花小牛皮零錢包，售價17,500元...
CELINE Telepathic Love印花小牛皮零錢包，售價17,500元。圖／CELINE提供
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LOEWE Animals大象造型糖果粉小牛皮零錢包吊飾，售價15,000元。圖...
LOEWE Animals大象造型糖果粉小牛皮零錢包吊飾，售價15,000元。圖／LOEWE提供
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CELINE Telepathic Love印花小牛皮三摺小皮夾，售價21,50...
CELINE Telepathic Love印花小牛皮三摺小皮夾，售價21,500元。圖／CELINE提供
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MULBERRY Keeley撞色手袋48,900元、紅色愛心絲巾4,300元。...
MULBERRY Keeley撞色手袋48,900元、紅色愛心絲巾4,300元。圖／MULBERRY提供
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LOEWE Puzzle 糖果粉小牛皮迷你肩背提包，售價60,000元。圖／LO...
LOEWE Puzzle 糖果粉小牛皮迷你肩背提包，售價60,000元。圖／LOEWE提供
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LOEWE Gate Bumbag糖果粉小牛皮斜背腰包，售價51,000元。圖／...
LOEWE Gate Bumbag糖果粉小牛皮斜背腰包，售價51,000元。圖／LOEWE提供
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LOEWE Animals大象造型藍色小牛皮零錢包，售價15,000元。圖／LO...
LOEWE Animals大象造型藍色小牛皮零錢包，售價15,000元。圖／LOEWE提供
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CELINE Telepathic Love印花羊皮IPHONE手機殼，售價12...
CELINE Telepathic Love印花羊皮IPHONE手機殼，售價12,000元。圖／CELINE提供
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LOEWE Hammock莓果色小牛皮迷你肩背提包，售價63,000元。圖／LO...
LOEWE Hammock莓果色小牛皮迷你肩背提包，售價63,000元。圖／LOEWE提供
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LOEWE Gate Pocket糖果粉小牛皮斜背小包，售價27,000元。圖／...
LOEWE Gate Pocket糖果粉小牛皮斜背小包，售價27,000元。圖／LOEWE提供
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七夕情人節
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