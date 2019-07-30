七夕撒糖小禮物 糖果粉大象零錢包、紅唇啾啾小短夾都想要

2019-07-30 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



今年度七夕情人節最出人意表的莫過於CELINE推出紅唇大眼包款，出自黯黑系設計師Hedi Slimane之手實屬難得，而LOEWE的糖果粉色迷你包款，也是七夕撒糖的首選，各經典、熱賣款式都有甜蜜色彩；MULBERRY也以綴滿愛心的絲巾與粉色包款應景，一時愛心滿天飛，真是甜美的季節。

熾熱如烈焰的紅唇並不讓人意外，驚喜的是竟然出現在Hedi Slimane的作品中，帶著日系設計感的幽默，翻玩來自紐約布魯克林藝術家Anneli Sanaye Henriksson最具標誌性的「Telepathic Love」印花，包括洋裝、皮夾、手機殼、球鞋等多款商品，豐滿紅唇鑲嵌著眨巴大眼睛，有點怪誕，又有些調皮，也是Hedi Slimane少見的浪漫之作。MULBERRY的Keeley手袋則推出冰沙粉、緋紅色拼接的七夕款，並同時上市配色浪漫的大、小紅色愛心壓印的絲巾，都是直接點題七夕情人節的單品。