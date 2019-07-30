美國家青年爵士樂團訪台：很高興亞洲巡演從台灣出發

2019-07-30 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



美國國家青年爵士樂團（NYO Jazz）展開今年首次亞洲巡演，第一站便到訪台灣。擔任樂團藝術總監、樂團指揮的知名爵士小號手、葛萊美獎得主西恩．瓊斯（Sean Jones）表示，爵士樂象徵人類最好的一面，包括對話溝通、開放接納，以及崇高的愛，他希望能夠透過此次的巡演，將這些爵士樂的特色與亞洲分享，同時非常開心他們首次亞洲巡演是從台灣出發。

美國國家青年爵士樂團由23名傑出的美國爵士樂手組成，雖然今年才成軍第二年，但它集結全美國年齡介於16至19歲最優秀年輕音樂家，來自美國15個州，必須經過全國選拔。為了準備今年的亞洲巡演，樂團成員更從7月14日至26日即進駐紐約州立大學帕切斯學院表演藝術中心進行為期兩周的特訓。

美國在台協會表示，為慶祝AIT@40「藝文與運動月」，他們很榮幸邀請到美國國家青年爵士樂團於7月29日至8月1日首次訪台交流。美國在台協會指出，本活動是美國在台協會AIT@40全年度慶祝活動的一環，以歡慶美台自「台灣關係法」簽署以來40年的友誼及合作。

NYO Jazz是建立在美國國家青年交響樂團（NYO-USA）和美國國家青年交響樂二團（NYO2）的基礎之上，去年夏季首次進行國際巡演，在倫敦、阿姆斯特丹、愛丁堡和柏林等地獻藝，今年夏季首度舉行亞洲巡演，首站從台灣出發，將造訪台中、北京、上海、珠海及香港。