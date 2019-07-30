7-ELEVEN「夏季輕食四大天王」出爐！御飯糰新口味餡料增量快吃一波

2019-07-30 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



氣溫持續升高，體感溫度甚至飆破42℃，7－ELEVEN「夏季輕食四大天王」御飯糰、涼麵、沙拉、三明治天氣越熱就賣得越好，其中御飯糰一年熱銷超過1.2億個，等於平均每秒就賣出3.8個，榮登7－ELEVEN輕食霸主寶座，即日起推出的升級版新口味「雙蔬鮪魚飯糰」、「御選肉鬆飯糰」，主打餡料增量、米飯口感更Q彈甘甜，滿足夏日超商族吃的需求。

7－ELEVEN御飯糰自民國83年上市以來，國人最愛的第一、二名口味依舊是「鮪魚」及「肉鬆」，每顆都有年賣上千萬顆的好成績，霸主地位25年來屹立不搖；南部消費者偏好肉感明顯的「蔥鹽燒肉飯糰」，小巧的圓形飯糰則深受台北都會女性上班族喜愛，占比高達6成。

本次飯糰大革命，7－ELEVEN堅持使用高品質的台梗九號米（俗稱壽司米），口感接近日本越光米，米粒透明飽滿、口感佳，搭配台南11號米調配出最完美的比例；除了透過羽根式鬆飯，讓米粒保持完整、吃起來更鬆軟之外，7－ELEVEN今年更斥資超過1億元，從日本導入震鹽機、煮飯機等新設備，選用來自日本的海鹽，以日本震鹽技術讓米飯風味提鮮回甘，並使用當季鮮摘海苔，烘烤後讓口感更清脆。

另外還有經典泰式料理飯糰化的「泰式打拋雞飯糰」，使用泰國進口打拋醬與主廚指導配方，高溫直火爆炒，帶出多層次風味。

除了飯糰之外，7～9月7－ELEVEN沙拉的銷售量也會飆賣2倍以上，觀察到愛吃肉的人比愛吃菜的多，因此今年顛覆以往沙拉以菜為主的思維，首創推出「肉主題」沙拉，菜肉比接近1：1。銷售TOP 1的「柚香和風嫩雞沙拉」上市3個月就狂賣超過100萬份，又以台北市賣最好，成功搭上運動健身及無澱粉風潮。