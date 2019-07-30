七夕情人節必備華麗大餐！台北7大高檔牛排館全攻略

2019-07-30 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



七夕情人節即將到來，台北有多家高檔牛排館，像是教父牛排或是茹絲葵、莫爾頓、史密斯華倫斯基（Smith & Wollensky）等，可提供消費者選擇，不如準備好牛排大餐，部分餐廳還有高樓景觀可欣賞夜景或台北盆地美景，品嘗大餐同時，一同度過浪漫時光，博另一半歡心。

1.教父牛排

連續2年以牛排館入選《台北米其林指南》的教父牛排，以鑄鐵鍋擺盤，提供多種不同部位牛排，像是美國頂級老饕牛排、肋眼、菲力、紐約客等，另有市面上少見的澳洲牛10+純種和牛紐約客，提供饕客選擇。不喜歡牛排的消費者，也可以選擇香烤豬排、澳洲羔羊排、美國龍蝦、每日鮮魚等。

地址：台北市中山區樂群三路58號

電話：(02)8501-1838

2.Smith & Wollensky

今年初來台展店，落腳在信義區微風南山的47樓Smith & Wollensky，開幕就掀起轟動，不僅是股神巴菲特每年舉辦慈善午餐的指定牛排餐廳，也是電影《穿著Prada的惡魔》中老闆米蘭達最愛的牛排館。Smith & Wollensky提供6種乾式熟成、9種濕式熟成牛排，還有多種特殊口味為台灣限定，餐廳未設定低銷且未強迫收取1成服務費。

地址：台北市松智路17號47樓(微風南山47樓)

服務專線：02-23455647

3.MUCHOYAKI

MUCHOYAKI是教父牛排旗下餐廳，與教父牛排風格不同的是，將歐洲分享概念、板前料理等特色融入牛排館中，並首創牛排三段乾式熟成三部曲，也就是在店內設置熟成室，從7到10天到20到28天的熟成度皆有，讓客人可以依照自己喜歡的口感，選擇不同熟度。

地址：新光三越 台北信義新天地A9 (台北市信義區松壽路9號6樓)

訂位電話：（02）2729 0538

4.TC牛排館

TC牛排館是鄧有癸開設的第6間高檔牛排，按照美式高檔牛排館規格陳列，2015年剛開幕就有不少饕客衝著牛排教父的名氣來品嘗，天天滿座。菜單則是以套餐為主，依照主菜不同，有PRIME級28天乾式熟成紅屋牛排、雙人份美國PRIME級肋眼牛排、美國頂級老饕牛排等。

地址：台北市信義區松高路19號

電話：（02）2345-9922

5.綻1852

綻1852牛排館相當具有台味，結合各種台灣元素在其中，像是厚切牛排放上九層塔，或是結合小吃鼎邊挫、虱目魚丸等前菜、湯品，風味相當獨特。

地址：台北市中山區中山北路二段185號2樓

電話：（02）2596-1852

6.Lawrys 勞瑞斯

勞瑞斯牛肋排餐廳是台北相當老字號的牛排館，來台開設餐廳至少已經有16年，受到不少饕客喜愛。從前菜到主菜都有經典菜肴，如冰旋翡翠沙拉。另有10盎司勞瑞斯經典暢銷牛肋排，同樣也是經典菜。

地址：台北市信義區松仁路105號

電話：（02）2729-8555

7.莫爾頓牛排館

與一般高檔牛排館不同，莫爾頓牛排館主打濕式熟成牛排，以21天到28天濕式熟成，使用USDA Prime極佳級的穀飼牛肉，口感鮮嫩甜美。其中，最受喜愛的是上等紅屋牛排，可以品嘗到紐約客的油花，又能吃到軟嫩口感的菲力，一次品嘗2種風味。配菜也毫不遜色，包含炒蘑菇、松露起司炸薯條等。

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號（微風信義45樓）