Mister Donut與歡唱99俱樂部「蝦趴」聯名 這3天新品買三送一

2019-07-30 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



看準台灣消費者對芒果的熱愛，甜甜圈品牌Mister Donut於8/2起推出季節限定愛文芒果甜甜圈。嚴選當季水果，Mister Donut將台灣獨有的愛文芒果與甜甜圈結合，一口咬下，濃郁芒果香氣撲鼻而來。首三日更推出新品嘗鮮「芒芒3送1」活動，8/2~8/4任選四個甜甜圈，其中一個由Mister Donut招待(需含一款芒果新品，價低優先贈，優惠不得併用)。

六款新商品包括「芒果波堤」、「芒果椰果波堤」、「芒果椰果法蘭奇」、「芒果歐菲香」、「芒果黃金圈」、「芒果椰果巧貝」。選用台灣消費者最喜愛的「愛文芒果」品種，製作成芒果卡士達醬及芒果巧克力，不只灑上Q彈豐潤的芒果乾，內餡還加入富有咀嚼感的椰果，整體口感更多層次。

此外，Mister Donut攜手LINE貼圖插畫家「歡唱99俱樂部」推出芒果季限定包裝盒。「卡拉OK女郎」與「純情男子漢」一男一女共兩款設計，現身紙盒深情對唱，正反兩面、左右兩邊都有不同搭配，讓甜甜圈也可以超蝦趴。作者Douzz表示，希望透過插畫將吃下愛文芒果甜甜圈的心情表現出來，搭配陽光、海邊、清爽的色調與充滿台味的歌詞「這丟係台灣味！乎哩永遠難忘～」。