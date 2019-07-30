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升級父親造型品味 就靠配件細節來加分

2019-07-30 14:59聯合報 記者曾智緯╱即時報導

紳士的品味就藏在細節裡，所以想要凸顯個人風格，就應該要慎選配件，從鞋履、領帶到包款，處處都是學問。今年父親節想提升老爸的時尚度，不妨來看這些高級男裝品牌，呈現了什麼值得入手的單品。

英倫紳士精品的dunhill將在8月推出全新的Belgrave皮具系列，包含了手提袋、背包、名片夾和錢包等配件，每件均採用柔軟小牛皮搭載立面金屬五金釦具；並加上獨家的Engine Turn機刻圖案彰顯時尚品味。縫合細節靈感來自於的經典皮具樣式，紋理內襯設計象徵招牌Rollagas的打火機。承襲原有包袋特色的基礎上融合創新元素，賦予嚴肅皮具一絲輕鬆感，每一款都提供黑色和深巧克力色兩種配色。而說到皮具，就不能忘記Berluti也在這季，推出的Handle It手拿包，配有橫向提把的設計更具摩登感，而且在全新 Patina 古法染色的冰棕色演繹之下，凸顯棕色調下不同的光影色澤。

低調時髦的鞋履也是凸顯品味的細節處， 義大利鞋皇a.testoni認為比起正裝鞋，休閒鞋被穿著的時間更多，而新款的棕色麂皮鞋，就有著德比鞋外觀，搭配超輕量鞋底，提供穿著的舒適性，能更長久的被使用。Berluti也有Playground系列鞋，讓不對稱的招牌Scritto刻紋圖案，成為日常穿著的亮點，鞋底的包覆與保護更確保了舒適性。常使用的皮夾、零錢包也不容馬虎，Cerruti 1881則提供了靈感源自日本傳統織物，錯綜複雜的網格勾勒出抽象圖畫的格紋皮夾，透過簡單設計，來呈現與眾不同的品味。

Berluti Handle It冰棕色皮革手拿包，62,500元。圖／Berl...
Berluti Handle It冰棕色皮革手拿包，62,500元。圖／Berluti提供
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Cerruti 1881格紋皮夾，7,990元。圖／Cerruti 1881提供
Cerruti 1881格紋皮夾，7,990元。圖／Cerruti 1881提供
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Berluti Playground Scritto灰藍色休閒鞋，48,500元...
Berluti Playground Scritto灰藍色休閒鞋，48,500元。圖／Berluti提供
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英倫紳士精品的dunhill將在8月推出全新的Belgrave皮具系列，包含了手...
英倫紳士精品的dunhill將在8月推出全新的Belgrave皮具系列，包含了手提袋、背包、名片夾和錢包等配件，價格自6,750 元起至71,950元。圖／dunhill提供
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a.testoni棕色麂皮休閒鞋，35,800元。圖／a.testoni提供
a.testoni棕色麂皮休閒鞋，35,800元。圖／a.testoni提供
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