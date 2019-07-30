升級父親造型品味 就靠配件細節來加分

2019-07-30 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



紳士的品味就藏在細節裡，所以想要凸顯個人風格，就應該要慎選配件，從鞋履、領帶到包款，處處都是學問。今年父親節想提升老爸的時尚度，不妨來看這些高級男裝品牌，呈現了什麼值得入手的單品。

英倫紳士精品的dunhill將在8月推出全新的Belgrave皮具系列，包含了手提袋、背包、名片夾和錢包等配件，每件均採用柔軟小牛皮搭載立面金屬五金釦具；並加上獨家的Engine Turn機刻圖案彰顯時尚品味。縫合細節靈感來自於的經典皮具樣式，紋理內襯設計象徵招牌Rollagas的打火機。承襲原有包袋特色的基礎上融合創新元素，賦予嚴肅皮具一絲輕鬆感，每一款都提供黑色和深巧克力色兩種配色。而說到皮具，就不能忘記Berluti也在這季，推出的Handle It手拿包，配有橫向提把的設計更具摩登感，而且在全新 Patina 古法染色的冰棕色演繹之下，凸顯棕色調下不同的光影色澤。