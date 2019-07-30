運動完別「乾」擦汗水 沒擦掉鹽分一樣長痘痘

2019-07-30 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



夏季來臨，不少人夢想著能在泳池畔大秀身材，積極於健身房訓練身體，汗流浹背後習慣用「乾毛巾」擦拭汗水。皮膚科專科醫師提醒，乾毛巾只能把身體多餘的水分擦拭掉，汗水分泌出的鹽分、蛋白質仍留在身上，對皮膚而言，仍是一種刺激，建議用濕毛巾擦拭，能降低長痘痘、毛囊炎的機會。

開業皮膚科醫師蔡依倫表示，夏季是痘痘、毛囊炎好發的季節，毛囊炎是指皮膚表面皮脂分泌旺盛，使皮膚受到刺激，導致毛囊阻塞或是細菌滋生造成發炎，最常見的部位在前胸、後背、屁股。

常見造成毛囊炎的原因，是平常沒有適度地保濕，或是過度清潔傷害皮質層、生活作息紊亂引起。蔡依倫說，有些患者是不習慣流汗後，更換衣服或是徹底擦拭，讓汗水的鹽分、蛋白質刺激皮膚，同樣會增加毛囊炎或是痘痘出現的機率。

蔡依倫說，流汗擦汗，不少人習慣用乾毛巾，但她說，乾毛巾只能吸走多餘的水分，擦不太掉汗水中的鹽分以及蛋白質，建議最好用濕毛巾擦汗，或是運動後盡速換掉充滿汗水的整套衣物，若可以則建議盡速洗澡。

清洗過程中，不建議用洗淨效果強的皂鹼瘋狂搓身體。蔡依倫說，皮膚為弱酸性，過度清潔，會傷害到皮脂層，皮膚會分泌更多油脂保護表面。另外，皮膚表面的菌落不平衡，身體必須要花更大的力氣恢復，建議可以使用弱酸性的清潔用品清理。不過，有些非常會出油的民眾，仍可以使用皂鹼清理，但清理後必須要注重保濕，塗抹薄薄的乳液。

皮膚一旦出現毛囊炎或是痘痘，建議盡量不要再外出曬太陽，在溫度高、濕度又高的環境下，溫度每上升攝氏一度，肌膚出油量大約會增加10％，也讓痘痘或是毛囊炎的狀況會雪上加霜，同時，尚未出現毛囊炎的部位，也可能自此受害。

蔡依倫建議，若已經長痘痘或毛囊炎，該部位又一定要見人的話，可以找尋適合自己的防曬乳，盡可能不要太油，若是沒有一定要露出皮膚，仍建議採物理性防曬，避免陽光刺激。