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超淡定佛系文具 誠品「理想的文具」開展倒數精選10大必買好物

2019-07-30 12:41聯合報 記者江佩君╱即時報導

今年規模最大的誠品書店「理想的文具」即將登場於8/2登場，先來看看有哪些不要錯過的精選10大文具，出發前先列必買清單。

日本奈良文具設計品牌coto mono的超人氣「大佛夾子」，可夾100張紙的大佛夾子，淡定神情有種莫名療癒感，讓日本少女相當喜愛。主打天然無毒、造型可愛受到少女喜愛的「Fueki不易糊」，吉祥物「Fueki君」44周年全球限量公仔展場限定販售。而coto mono也以日本鎌倉大佛與Fueki聯名設計了可愛的大佛款「不易糊」。

Shachihata寫吉達「個資保護膠水」，不用再擔心文件回收被他人看到個資；曾獲文具大賞的「ぷんぷく堂PUNPUKUDO」復古文具收納盒，推出全新糖果色非常可愛。MIDORI的創意積木組合夾，可自行DIY成各式造型便條夾、筆筒等，是「2018日本文具女子博」熱賣商品，這次也會來台獨家販售限定款式。擁85萬IG粉絲的日本插畫家Chocomoo，這次也有販售其黑白POP畫風配上ROUND TOP經典紙膠帶、資料夾。

另外，「理想的文具」推出限量150組福袋，8/2中午12點準時開搶，內含超過10種文具，包含價值逾千元的CARAN D’ACHE 849原子筆、限量版TRAVELERS notebook 10th mini十周年紀念鐵盒組等，還有這次獨家限量販售的coto mono「大佛夾子」、Tombow MONO橡皮擦50周年紀念組等，總價超過3,000元，福袋價999元就可全部帶回家。

誠品也首次與文青咖啡沛洛瑟咖啡店合作，推出筆記本造型的咖啡濾泡包組，以及誠品信義店展場限定的「墨水瓶冷萃咖啡」。義大利經典品牌MOLESKINE 的第二代智慧筆PEN+ELLIPSE，將書寫與數位結合，在智慧型筆記本上書寫時，手機或平板電腦可同步產生數位版本。

誠品書店這次「理想的文具」大展除了呈現７大專業文具實體店，更邀請只在夜晚營業的日本深夜文具店「ぷんぷく堂PUNPUKUDO」等4間獨立文具店，文具迷這次不用飛到日本在台就可朝聖與盡情補貨。

「理想的文具」

日期：8/2-8/19

主展場：誠品信義店6樓展演廳

串連展場： 誠品信義店4樓風格文具館、 3樓forum、2樓精品文具館

衛星展：誠品台中園道店（台中市西區公益路68號3樓）、誠品高雄大遠百店（高雄市苓雅區三多四路21號17樓）

MOLESKINE品牌限定店：誠品生活南西（台北市中山區南京西路14號4樓）

曾獲文具大賞的「ぷんぷく堂PUNPUKUDO」復古文具收納盒，推出全新糖果色，8...
曾獲文具大賞的「ぷんぷく堂PUNPUKUDO」復古文具收納盒，推出全新糖果色，880元。圖／誠品提供
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誠品「理想的文具」獨家限量扭蛋贈品，超過10樣經典文具化身超迷你徽章、書籤、手帳吊飾扭蛋，其中更藏一款隱藏版扭蛋，數量有限，不累贈，送完為止。圖／誠品提供
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coto mono x Fueki聯名大佛款「不易糊」，280元。圖／誠品提供
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日本奈良文具設計品牌coto mono的超人氣「大佛夾子」275元（小款）。圖／誠品提供
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MIDORI的創意積木組合夾，可自行DIY成各式造型便條夾、筆筒等，是「2018日本文具女子博」熱賣商品，185元。圖／誠品提供
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Shachihata寫吉達「個資保護膠水」，塗上墨黑膠水再對折黏貼，150元。圖／誠品提供
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誠品咖啡福袋
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