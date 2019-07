這款情人節對表有夠狂 高調放閃沒在怕

2019-07-30 聯合報 記者曾智緯 ╱即時報導



針對一年一度的七夕情人節,各家鐘表品牌當然不會錯過這個送禮佳節,紛紛推出應景的表款,讓熱戀中的情人們,多以呈現愛意的象徵。然而,和多數的品牌相比,宇舶表(HUBLOT)的Big Bang系列彩虹寶石腕表,根本就高調到不行,戴上它絕對是最閃亮的情侶。

情人節到來,對表產品也紛紛出籠,不過HUBLOT可沒有要簡單的把現有熱賣產品重新包裝行銷,而是大膽的選擇了Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表和Big Bang One Click彩紅寶石腕表,搭配成套。同時,這兩只表款還把近年鐘表業流行的「彩虹圈」發揮得淋漓盡致,包括了表圈、表盤以及表殼和表帶,都沾惹上美麗炫目的虹彩。利用了明亮式切割彩色寶石,紅寶石、藍色托帕石、沙弗萊石等八種流行色調寶石來裝飾,兩款腕表有著合計高達900顆以上的寶石,十分的閃亮又高調。