親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
器官捐贈

華航員工揭總統專機內幕 這次只有她沒買免稅品

開戰伊朗划算嗎？波灣「油輪戰爭」百日豪賭

這款情人節對表有夠狂 高調放閃沒在怕

2019-07-30 09:30聯合報 記者曾智緯╱即時報導

針對一年一度的七夕情人節，各家鐘表品牌當然不會錯過這個送禮佳節，紛紛推出應景的表款，讓熱戀中的情人們，多以呈現愛意的象徵。然而，和多數的品牌相比，宇舶表（HUBLOT）的Big Bang系列彩虹寶石腕表，根本就高調到不行，戴上它絕對是最閃亮的情侶

情人節到來，對表產品也紛紛出籠，不過HUBLOT可沒有要簡單的把現有熱賣產品重新包裝行銷，而是大膽的選擇了Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表和Big Bang One Click彩紅寶石腕表，搭配成套。同時，這兩只表款還把近年鐘表業流行的「彩虹圈」發揮得淋漓盡致，包括了表圈、表盤以及表殼和表帶，都沾惹上美麗炫目的虹彩。利用了明亮式切割彩色寶石，紅寶石、藍色托帕石、沙弗萊石等八種流行色調寶石來裝飾，兩款腕表有著合計高達900顆以上的寶石，十分的閃亮又高調。

不僅如此，HUBLOT也藉由這系列表款，凸顯了「愛就是愛，無關性別」的概念，以及透過多色寶石來反映配戴者的每種心情。此外，Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表，搭載品牌自製Unico機芯，提供72小時動力儲存；39毫米表徑的Big Bang One Click彩虹寶石腕表搭載手動上鍊機械機芯，提供50小時動力儲存。 無論是搭配簡潔純粹的純白衣裝、亦或性感神秘的全黑服飾，充滿彩色光譜的彩虹寶石腕表，總會成為視覺焦點。

宇舶Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表，18K皇金表殼，共鑲嵌438顆...
宇舶Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表，18K皇金表殼，共鑲嵌438顆彩色寶石，約284萬5,000元。圖／HUBLOT提供
分享
宇舶表針對情人節推出的Big Bang系列彩虹寶石腕表，根本就高調到不行，戴上它...
宇舶表針對情人節推出的Big Bang系列彩虹寶石腕表，根本就高調到不行，戴上它絕對是最閃亮的情侶。圖／HUBLOT提供
分享
宇舶Big Bang One Click彩虹寶石腕表，18K皇金表殼，共鑲嵌47...
宇舶Big Bang One Click彩虹寶石腕表，18K皇金表殼，共鑲嵌473顆彩色寶石，約255萬1,000元。圖／HUBLOT提供
分享
Big Bang One Click彩虹寶石腕表，表盤上可見豐富多變的彩色寶石光...
Big Bang One Click彩虹寶石腕表，表盤上可見豐富多變的彩色寶石光芒。圖／HUBLOT提供
分享
Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表，從表圈到表殼，甚至是表耳部分，都鑲...
Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表，從表圈到表殼，甚至是表耳部分，都鑲嵌了多色漸層寶石。圖／HUBLOT提供
分享

情人節情侶
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

BLANCPAIN熱愛海洋生態 水下攝影師吳永森一「拍」即合

2019-07-30 08:53

林口商場搶親子客層 改裝推優惠

2019-07-30 00:35

七夕耍萌 辛巴、Kitty貓 化身聯名飾品

2019-07-30 00:33

BLANCPAIN熱愛海洋生態 水下攝影師吳永森一拍即合

2019-07-30 00:17

包裝質感爆表！RMK秋冬彩妝吹「寧靜大地風」 文青外型好燒人

2019-07-29 18:37

小7搶攻智販機市場！「功夫大師」公仔首度開賣

2019-07-29 17:57

鮮、甜、嫩！玫瑰花型牛肉麵藏身台南藍曬圖園區 美翻IG

2019-07-29 17:27

7-11再聯手MAISON PROMAX！限量天神包款集點加價購 斷貨宙斯款、赫拉款重現

2019-07-29 17:15

Montblanc亞洲第一家旅行裝備快閃店開幕 炎亞綸化身達人現身力挺

2019-07-29 16:29

夏天狂脫妝？化妝搶時間必用「BB霜」 4招正確用法才有回頭率！

2019-07-29 16:01

這絕對是真愛！曾之喬連三天帶新歡「小綠綠」出門

2019-07-29 15:45

美酒加咖啡 伯朗全面轉型餐酒館

2019-07-29 15:44

連洗衣機都變身手提包 Moschino到底能有多搞怪？

2019-07-29 14:49

七夕情人節 許願禮物清單看過來

2019-07-29 14:47

香菜控吃起來！新北板橋獵奇「豬血糕雪花冰」IG爆紅

2019-07-29 14:13

睽違15年！喜憨兒再度攜手幾米 推限量月餅禮盒

2019-07-29 13:46

好市多冰淇淋神搭配完勝冰炫風 網怨「好邪惡又好愛」

2019-07-29 12:47

沒喝到就落伍！小7獨家「GODIVA經典冰可可」全台限量上市

2019-07-29 12:21

限量60萬杯！ GODIVA首次推出「經典冰可可」全台小七獨賣

2019-07-29 11:45

「皇后的品格」也有它的身影？韓國音樂劇「尋找金鐘旭」公認最必看！

2019-07-29 10:53

好市多薯餅連看三次都不對勁… 網友大喊退貨

2019-07-29 09:49

周三就是七夕 專家提醒這件事不知不可

2019-07-29 07:16

氣泡水這樣最搭！ 聖沛黎洛新品與明星店家齊推限量餐點

2019-07-28 21:26

法國水果先生Cédric Grolet亞洲快閃 粉絲撒7萬元狂掃100顆甜點

2019-07-28 19:48

口紅沾杯好尷尬！9成女孩都不知道 3招畫出最美唇型

2019-07-28 14:55

「花木蘭」劉亦菲比美「宇宙巨星」景甜 搶當紅毯正牌「神仙姐姐」

2019-07-28 14:00

快帶小孩去！新北兒童藝術節8/2開跑 考古沙坑、巨大數位球池玩不完

2019-07-28 13:27

無分種族性別的愛 BALENCIAGA找素人情侶拍廣告

2019-07-28 12:35

AllSaints邀網友化身設計師 打造時髦品味又能做公益

2019-07-28 12:28

揪爸爸一起運動！父親節送智慧穿戴健康禮

2019-07-28 11:45

揭露毛澤東性成癮 醫師下場是這樣

2019-07-28 11:23

情人的愛 拎著走 七夕彰顯心意 全在包包裡

2019-07-28 01:07

水果先生快閃了 甜點迷朝聖了嗎?

2019-07-27 23:55

竟然是蛋糕！？20款「食物藝術品」現身美食展　世界冠軍也都來了

2019-07-27 20:45

七夕「情人香水」想換一味？這幾款好物讓你視覺、嗅覺都煥然一新

2019-07-27 19:18

強化科研合作 中正大學赴印度成立AI中心

2019-07-27 19:10

貝拉哈蒂德有穿和沒穿一樣 新髮色搭性感曲線也太美了

2019-07-27 17:46

到處都在喊「志玲姊姊」！林志玲為亞曼尼紅唇周站台 大家都盯著肚子看

2019-07-27 17:41

像貝拉哈蒂德這樣穿上街妳敢嗎 霓虹印刷、豹紋印花都好狂

2019-07-27 17:11
看更多

熱門文章

新手爸媽注意！一張圖看懂2－4歲育兒津貼去哪申請

2019-07-29 15:42

飛機窗口下神秘按鈕 網友揭密「夢幻客機787才有」

2019-07-29 11:11

你晉升億萬富豪了嗎？威力彩頭獎「14億」幸運兒出爐

2019-07-29 21:14

空少任工會理事遭降調貨管員 法院認證華航秋後算帳

2019-07-29 16:43

威力彩再槓！頭獎43連槓 下期頭獎上看15.2億元

2019-07-29 21:59

「性格內向人」才有的4種特性 相處越久、越發現他們超厲害

2019-07-29 22:27

香菜控吃起來！新北板橋獵奇「豬血糕雪花冰」IG爆紅

2019-07-29 14:13

限量60萬杯！ GODIVA首次推出「經典冰可可」全台小七獨賣

2019-07-29 11:45

每日星座運勢／雙子個人魅力難招架 愛情浪漫甜蜜

2019-07-30 00:00

影／42人變25人 林懷民宣布雲門、雲二併團

2019-07-29 21:34

2至4歲育兒津貼周四起申請 40萬幼兒受惠

2019-07-29 23:40

鮮、甜、嫩！玫瑰花型牛肉麵藏身台南藍曬圖園區 美翻IG

2019-07-29 17:27

好市多冰淇淋神搭配完勝冰炫風 網怨「好邪惡又好愛」

2019-07-29 12:47

舅舅一通電話「又要做白工」 她大嘆台灣專業不值錢

2019-07-29 15:46

色彩鮮艷的矽膠鍋鏟和餐具耐熱嗎？ 專家分析看這裡

2019-07-30 07:25

沒喝到就落伍！小7獨家「GODIVA經典冰可可」全台限量上市

2019-07-29 12:21

影／馬「迷路」？ 摔水溝用吊車平安救出

2019-07-29 21:24

這絕對是真愛！曾之喬連三天帶新歡「小綠綠」出門

2019-07-29 15:45

胃食道逆流3年增逾15萬人 5大危險因子要避開

2019-07-29 16:43

韓國瑜腋下常濕一大片 醫師建議最新治法解決多汗問題

2019-07-29 13:36

機票買了沒出國 申退機場服務費即日起免手續費

2019-07-29 19:19

雄中生帶書合影諷韓國瑜 出版社宣布再版

2019-07-29 20:39

退機場服務費 即起免手續費

2019-07-29 23:40

吳德榮：下周一呂宋島北的熱擾動 較有機會威脅台灣

2019-07-30 07:16

旅客注意！離境澳門要提前 8月5日起關櫃時間改到起飛前1小時

2019-07-29 21:21

威力彩第108060期開獎

2019-07-29 21:02

無聲殺手 攝護腺癌人數增

2019-07-29 13:44

影／熊媽媽在哪裡？ 你家小黑熊在找妳

2019-07-29 16:18

「火燒心」難解 胃酸逆流新檢測靠一顆膠囊就搞定

2019-07-29 18:17

7-11再聯手MAISON PROMAX！限量天神包款集點加價購 斷貨宙斯款、赫拉款重現

2019-07-29 17:15

影／700公斤柏氏中喙鯨疑迷途 擱淺觀音救援不及死亡

2019-07-29 11:52

她吃利尿劑一週掉7公斤 昏倒後服藥治療「反多重2公斤」

2019-07-29 13:37

彭啟明：周末起天氣變化大 就看熱擾動動向

2019-07-30 07:22

5成企業認為新鮮人不及格 因為「有問題不主動反應」

2019-07-29 16:19

攝護腺癌每年增5000人 幾無症狀要及早篩檢防轉移

2019-07-29 11:27

【親子之間】楊富勇／非專業鋼琴家教

2019-07-30 06:00

原住民族日彩繪列車首航 只開三個月鐵道迷要把握

2019-07-29 10:56

夏天心血管病好發3高莫輕忽 桃婦人雁行轉診迅手術保命

2019-07-29 17:28

地勤染麻疹接觸73名同事 華航已消毒辦公環境

2019-07-29 11:22

晴朗炎熱 氣象局對8縣市發出高溫黃燈

2019-07-30 07:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top