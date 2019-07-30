BLANCPAIN熱愛海洋生態 水下攝影師吳永森一「拍」即合

2019-07-30 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年43歲的吳永森說「我已經從我的本業退休了」，他自認從小到大沒有什麼成就可以感到自豪，一直以來都是很普通的一個人。所以36歲之後開始潛水、開始拍照，「我發現我可以把這件事做得很好，而且對我來講，我覺得很簡單」。當他可以做更多的時候，就在想說是不是能把這當作職業，甚至踏入這行後的發展，比吳永森想的還要更多。

2012年學潛水，隔年就開始水下攝影，沒有上過一堂攝影課的吳永森可說是土法煉鋼的找到對的方式。到今天更有著47個大型國際攝影比賽的冠、亞軍的好成績。「比賽是跟自己的比賽，敵人只有一個那就是自己」，對吳永森而言，參加攝影比賽就是不斷鞭策自己。透過競賽，「可以讓自己變得更好」，因為水下攝影發展到今天，各種手法都是大同小異，同一個題材，要怎麼去表現的與眾不同變得很困難，「這現在成為我的攝影課題」。

得到攝影大獎後，最大的影響，吳永森笑說「應該是我穿長褲的時間變多了」，他提到，因為一年當中幾乎有七個月的時間都在水下，穿著很休閒輕便。而且在工作時幾乎沒有機會穿得正式，但這些年因為得獎，贊助商也變多了，所以在跟對方見面時，基於禮貌，必定要打扮一番，其中不可少的就是腕表。吳永森說「我想代表一個潛者最不可或缺的單品就是潛水表了」，不管什麼場合他都會配戴，而且實際在工作時也會運用到。他表示除了有電子式的腕表來計算氣瓶所剩容量，潛水表就是備用的工具，透過旋轉表圈來知道自己下潛多少時間，除非受到極大外力撞擊，不然機械潛水表還是相當可靠。吳永森表示「就像跳傘時，除了主傘之外，一定還有備用傘」，這就像在電子表之外還要配戴機械潛水表的原因。

至今工作時仍堅持要配戴潛水表的吳永森認為，從潛者角度挑選腕表，首先表面一定要大，「通常會選表徑41毫米以上的」，原因在於水中時觀看的時視覺會受限。再來是「表帶要能容易伸縮」，才能方便在穿著防寒衣時能配戴，顏色還是偏好如同大海的黑與藍。第一次知道寶珀（Blancpain）是因為潛水表上面的轉盤，是由他們所發明的，也就是說這個品牌是第一個想到在水裡計時的。第二個是寶珀也贊助了很多的海洋科學家，之前吳永森也曾參加過品牌舉辦的活動，才得知「即使這些研究一點商業價值都沒有，但寶珀願意投注大量的資金來贊助，這應該是對海洋的熱愛吧！」