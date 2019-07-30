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LG G8SThinQ魔幻機皇夏日送好康 中階3鏡頭Q60同享優惠

2019-07-30 00:53聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

全球首款能以手勢隔空操控的旗艦機皇LG G8SThinQ正式開賣，充滿奇幻感的操作模式以及多種獨創功能為消費者帶來前所未有的感受；同步上市的還有搭載多種旗艦機種功能的超值中階機LG Q60，趁著暑假換機潮與父親節送禮需求，兩款新機皆推出購機送千元7-ELEVEN虛擬商品卡的好康，快把握機會送上寵愛老爸好禮！

LG G8SThinQ為市面首支搭載「ToF飛時測距」技術於隔空操作的智慧型手機，創新的Air Motion隔空手勢操作功能，讓消費者不需觸碰螢幕即可進行音量控制、接聽電話、截圖等常用功能。另外還配備Multi ID識別功能，除了指紋、3D臉部辨識外，還新增了以靜脈辨識的方式用掌紋解鎖手機，更增加使用智慧型手機的安全性。

而針對消費者最注重的拍照功能，LG G8SthinQ擁有3主鏡頭配置，其中137°最強超廣角鏡頭讓使用者輕鬆就能捕捉開闊風景，而前置ToF Z鏡頭除了用於隔空操作，也讓自拍肖像能夠更立體生動自然。迷人的鏡面外型搭配強大的IP68防水防塵及MIL-STD 810G美國軍規防護認證，更讓LG G8SthinQ在任何場合都優雅有型。

除了LG G8SthinQ，同步上市的還有價格超殺的LG Q60，配備6.26吋HD+極致大螢幕，解析度達1,520×720，1300萬畫超高畫質前鏡頭搭配水滴型開孔設計，並結合多樣旗艦功能，包括3主鏡頭配置、AI智慧相機、DTS:X 3D環繞音效、MIL-STD軍規防護，以及滿足年輕族群的YouTube Live超潮一鍵直播功能，滿足消費者各種對於智慧行動生活的需求，單機價只要4,990元實在太佛心。

即日起至2019/8/31止，於全通路購買LG G8SThinQ，並於活動期間登入LG活動網頁登錄，即可獲得7-ELEVEN虛擬商品卡1,000元。另外，於2019/8/1至2019/8/31期間於中華電信含神腦國際門市購買LG Q60並搭配申辦中華電信全資費方案，並於活動登錄期間進入LG活動登錄網頁登錄指定資料並上傳購買憑證，亦可獲得7-ELEVEN虛擬商品卡1,000元。

LG G8SThinQ採用6.2吋18.7:9的FHD+OLED寬廣大螢幕 ，提...
LG G8SThinQ採用6.2吋18.7:9的FHD+OLED寬廣大螢幕 ，提供消費者更擬真畫質與更寬闊的視覺享受。圖／LG提供
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LG G8SThinQ以創新的Air Motion隔空手勢操作功能，引領智慧行動...
LG G8SThinQ以創新的Air Motion隔空手勢操作功能，引領智慧行動科技潮流。圖／LG提供
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LG G8SThinQ共推出鏡面黑與鏡面藍兩色，建議售價23,900元，即日起購...
LG G8SThinQ共推出鏡面黑與鏡面藍兩色，建議售價23,900元，即日起購機即贈千元7-ELEVEN虛擬商品卡。圖／LG提供
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中階機LG Q60結合多樣旗艦功能，包括3主鏡頭、3D環繞音效、軍規防護及符合時...
中階機LG Q60結合多樣旗艦功能，包括3主鏡頭、3D環繞音效、軍規防護及符合時下潮流的YouTube Live超潮一鍵直播功能。圖／LG提供
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