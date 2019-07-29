包裝質感爆表！RMK秋冬彩妝吹「寧靜大地風」，文青外型好燒人～

2019-07-29 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



走過春夏的粉嫩顏色，秋冬系的彩妝，日本品牌RMK相信彩妝能帶來寧靜感，因此大走寧靜色調，推出STONE BLOSSOM系列，就像把心境歸零，更懂得堅強地做自己，就像一顆鵝卵石般的堅韌而美麗。

RMK因此走寧靜的大地色調，經典石采眼蜜共推出7色，有著發泡鮮奶油般潤澤綿柔的質地，塗抹眼皮肌膚的瞬間，逐漸變化為粉狀質感，細膩不卡粉，讓彩妝一抹即上觸感。

包裝設計的靈感來自於西班牙馬拉加海灘上，就像漫步在海灘邊，擁有著自己獨特的魅力，宛如這些石頭般，讓女性們更獨立。

最推薦#01 Malaga灰色卡其色調性，透出時尚風格，另外#4 Natural mood灰階色的時尚科技感，就像是洗鍊感的女人味、#6 Two minds銀色與紅色調性，如同桃花林內的露珠珍稀，讓人渴望、#7 Cool glamour紫灰色與藍色調性，帶著一種高雅、高級的氣質。

當然在秋冬重點色系，關鍵色系通常重點還有唇妝，RMK經典石采蜜唇釉與眼蜜有著相對色系，不同的時尚配件與場合的妝感，當然也要魅力的唇色搭配，唇釉系列共5色。

特別推薦#02 Cool heart 帶著無花果色系的時尚感，擁有著低調奢華，氣焰100%。#03 Flavorful 石榴紅色調，讓輕熟女型的妳更顯專業，年輕女性更顯高雅。