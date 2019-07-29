小7搶攻智販機市場！「功夫大師」公仔首度開賣

2019-07-29 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



超商龍頭7-ELEVEN動作頻頻，看好年輕世代商機大玩跨界聯名，再度攜手朝隈俊男合作，推出6款「Animal Life功夫大師」，7月31日起全台3家智販機門市及全省超商現貨販售，超萌公仔緊緊抓住粉絲目光。

全新「Animal Life功夫大師」共6款，限量2.7萬個，全台3家智販機地點包括總部（信義區東興路65號）、民欣（蘆洲區長樂路235-1號）和夢時代一門市（夢時代8F喜客滿影城）限定銷售。好康再加碼，活動期間持icash2.0購買公仔，即贈OPENPOINT 888點。

公仔中以「獅子」尤為吸睛，擬真獅子使出超凡入聖的如來神掌第九式「萬佛朝宗」，逗趣神情讓人愛不釋手；另款「袋鼠」系列，以母愛爆發的袋鼠媽媽為發想，為保護袋中寶寶，使出天殘腳擊退敵人，超高戰鬥力威風十足。

統一超商去年推出2間未來超商「X-STORE」，成效不如預期，今年3月統一集團法說會上，董事長羅智先分享，目前全台2間X-STORE門市，分別為總部及松山高中旁的必成門市，「X-STORE」未來每一年都會開一家，並在全台各地展店，今年底將開出第3間門市。總經理黃瑞典提及，統一超積極搶攻「智能自販機」市場，預計2019年底全台智販機將突破500台大關。

統一超商表示，目前全台55間智販機門市，每家有2台機器，共110台，大多位於半封閉型商圈或24小時輪班制公司，提供大樓或廠內員工即食即飲需求，如國泰與玉山24小時客服中心、速達物流DC、友達等。據銷售數據顯示，目前以市府轉運站及國泰大樓2家門市業績最佳，每天約100~150人次使用，其中國泰大樓門市業績與去年相比成長約2~3倍。