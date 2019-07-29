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鮮、甜、嫩！玫瑰花型牛肉麵藏身台南藍曬圖園區 美翻IG

2019-07-29 17:27聯合報 記者柯意如╱即時報導

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

如果常關注台南美食，會注意到不時有網友分享一碗相當美麗特別的牛肉麵。它被暱稱為玫瑰花牛肉麵，層層疊疊肥瘦適中的鮮肉片，在碗裡開出一朵朵艷紅的「肉片玫瑰」，用滾燙高湯川燙出「鮮、甜、嫩」滋味，搭配翡翠綠麵條一起入口，真的浪漫好拍好好味，療癒百分百！

「鮮燙玫瑰牛肉翡翠麵」注入高湯鮮燙，肉片又香又嫩。IG @vivianchang...
「鮮燙玫瑰牛肉翡翠麵」注入高湯鮮燙，肉片又香又嫩。IG @vivianchang06 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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「鮮燙玫瑰牛肉翡翠麵」是店家招牌餐點。IG @angel740627 提供 ...
「鮮燙玫瑰牛肉翡翠麵」是店家招牌餐點。IG @angel740627 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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這家讓IG網友喜歡分享的文青風餐廳，是藏身於台南藍曬圖文創園區內的「小覓秘麵食所」，店裡招牌就是這款賣相跟味道都火紅的「鮮燙玫瑰牛肉翡翠麵」，一上桌當然要「相機食先」，用滾燙香濃的牛大骨湯頭與調料淋下，把牛肉片輕夾起來送入口中，視覺味覺大滿足！吃過的網友讚嘆：「肉呈現粉紅色恰到好處」、「好嫩好鮮甜」、「不只樣子好看，肉也好吃」、「湯喝起來口口濃郁」、「麵條Q滑順口」，難怪好評不斷。

「鮮燙玫瑰牛肉翡翠麵」是店家招牌餐點。IG @angel740627 提供 ...
「鮮燙玫瑰牛肉翡翠麵」是店家招牌餐點。IG @angel740627 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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「鮮燙玫瑰牛肉翡翠麵」注入高湯鮮燙，肉片又香又嫩。IG @vivianchang...
「鮮燙玫瑰牛肉翡翠麵」注入高湯鮮燙，肉片又香又嫩。IG @vivianchang06 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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「小覓秘麵食所」除了玫瑰牛肉麵，其他餐點也受到歡迎。IG @angel74062...
「小覓秘麵食所」除了玫瑰牛肉麵，其他餐點也受到歡迎。IG @angel740627 提供
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「鮮燙玫瑰牛肉翡翠麵」在碗裡開出一朵朵療癒的玫瑰。IG @vivianchang...
「鮮燙玫瑰牛肉翡翠麵」在碗裡開出一朵朵療癒的玫瑰。IG @vivianchang06 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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「鮮燙玫瑰牛肉翡翠麵」搭配套餐更滿足。IG @angel740627 提供 ...
「鮮燙玫瑰牛肉翡翠麵」搭配套餐更滿足。IG @angel740627 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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「小覓秘」除了玫瑰牛肉麵之外，其他的招牌餐點如「紅燒大塊牛頰牛肉麵」、「殺到見骨豬肋排肉骨茶湯麵」、「黑金蒜頭燉雞湯麵」等也很有名，選主餐後， 可以依照菜單上 A、B、C 三種不同價位套餐加價，搭配各式小菜、飯點、飲品更增加飽足感。「小覓秘麵食所」用餐環境舒服，人潮較多的時候需要耐心候位，詳細菜單與店家營業資訊可上粉絲團查詢。

哪裡吃

小覓秘麵食所

台南市西門路一段689巷17號

鮮燙玫瑰牛肉翡翠麵　單點190（可加價選套餐）

售價如有更動以店家現場實際公佈為準

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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